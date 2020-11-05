Из Российского военно-исторического архива похитили старинный документ

Москвичка похитила из Российского военно-исторического архива старинный документ. Кражу заметил работник читального зала.

В пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что к сотрудникам вневедомственной охраны, дежурившим на посту в Российском военно-историческом архиве, обратился смотритель зала. Он сообщил о странном поведении одной из посетительниц архива, которая что-то пыталась спрятать в личных вещах. Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Некоторое время женщина работала с историческим документом, а затем, осмотревшись по сторонам, свернула его и спрятала к себе в обувь.

Женщина была задержана и передана прибывшей следственно-оперативной группе МВД, которая изъяла у 62-летней москвички редкий документ, датированный 3 марта 1857 года.