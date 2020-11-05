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Изабель Фурман вернется в приквеле хоррора "Дитя тьмы"

Новости
    05.11.2020, 15:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Поразивший зрителей твистом фильм ужасов 2009 года Orphan, в российской локализации получивший название "Дитя тьмы", получит приквел.

Фото: twitter.com/ BrandonDavisBD
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И, что немаловажно, актриса Изабель Фурман, сыгравшая в оригинале Жауме Кольет-Серры зловещую сиротку из Восточной Европы Эстер, к своей роли вернется. А также выступит продюсером проекта, передает Variety.

Режиссер - Уильям Брент Белл ("Одержимая", дилогия "Кукла"). Сценарий пишет Дэвид Коггшолл ("Добыча", сериал "Крик"). Картина на балансе Dark Castle Entertainment и Entertainment One.

Сюжет не разглашается. Старт съемок намечен на ближайшее время. Даты премьеры пока нет.

Напомним: "Дитя тьмы" заработало в прокате без малого восемьдесят миллионов долларов при бюджете в двадцать.

Фурман тем временем уже 23 года. После Orphan она отметилась в "Голодных играх", "Мобильнике" и сыграла Тессу Джонсон в "Мастерах секса".

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