Технологию приложения для знакомств применили для изучения слабоумия

Приложение для просмотра и отсеивания снимков мозга пациентов с болезнью Альцгеймера или шизофренией поможет обучить волонтеров находить материалы низкого качества, которые не подходят для исследований, или наоборот.

Для изучения болезни Альцгеймера или шизофрении ученые используют, например, МРТ, чтобы отобразить то, что происходит в мозге. Сканирование может отследить сигналы, которые клетки посылают в разные части мозга, и показать, где, что не работает. Но масштаб исследований предполагает, что можно сделать десятки тысяч изображений, и не все из них будут качественными, поскольку пациент может пошевелиться в сканирующем аппарате в самый неподходящий момент. Чтобы отсеять изображения у одного эксперта может уйти несколько часов, для быстрого отсеивания нужны обученные специалисты, которых хотят сделать из волонтеров с помощью приложения.

В основу программы, которую разработали исследователи из Кардиффского университета, заложена известная пользователям приложений для знакомств технология: проведите пальцем вправо, если фото нравится, влево - если нет. Об этом сообщается на сайте университета.

Волонтерам в приложении будут показывать снимки мозга, а они будут свайпать изображения влево и вправо в зависимости от их качества. В частности, большое внимание волонтерам предстоит уделить качественным изображениям свода мозга.

- Человеческий глаз чрезвычайно чувствителен к тонким различиям в размерах, форме, цвете и внешнем виде. Зная, что большая часть населения ежедневно просматривает изображения, например, при использовании приложений для знакомств, мы задавались вопросом, можно ли распространить тот же принцип на фильтрацию через сканирование мозга, - цитирует издание слова доктора Джудит Харрисон из центра визуализации мозга университета.

Приложение пока находится на стадии разработки, но у него уже есть веб-версия. Экспериментальную модель студенты создали за 10 дней.

Ученые отмечают, что процесс фильтрации фотографий уже облегчен автоматизацией, но "научить" искусственный интеллект распознавать хорошие и плохие снимков остается сложной задачей.