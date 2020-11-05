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05.11.2020 12:07
Рубрика: Общество

Технологию приложения для знакомств применили для изучения слабоумия

Текст: Юлия Мякишева

Приложение для просмотра и отсеивания снимков мозга пациентов с болезнью Альцгеймера или шизофренией поможет обучить волонтеров находить материалы низкого качества, которые не подходят для исследований, или наоборот.

Фото: iStock
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Для изучения болезни Альцгеймера или шизофрении ученые используют, например, МРТ, чтобы отобразить то, что происходит в мозге. Сканирование может отследить сигналы, которые клетки посылают в разные части мозга, и показать, где, что не работает. Но масштаб исследований предполагает, что можно сделать десятки тысяч изображений, и не все из них будут качественными, поскольку пациент может пошевелиться в сканирующем аппарате в самый неподходящий момент. Чтобы отсеять изображения у одного эксперта может уйти несколько часов, для быстрого отсеивания нужны обученные специалисты, которых хотят сделать из волонтеров с помощью приложения.

В основу программы, которую разработали исследователи из Кардиффского университета, заложена известная пользователям приложений для знакомств технология: проведите пальцем вправо, если фото нравится, влево - если нет. Об этом сообщается на сайте университета.

Волонтерам в приложении будут показывать снимки мозга, а они будут свайпать изображения влево и вправо в зависимости от их качества. В частности, большое внимание волонтерам предстоит уделить качественным изображениям свода мозга.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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- Человеческий глаз чрезвычайно чувствителен к тонким различиям в размерах, форме, цвете и внешнем виде. Зная, что большая часть населения ежедневно просматривает изображения, например, при использовании приложений для знакомств, мы задавались вопросом, можно ли распространить тот же принцип на фильтрацию через сканирование мозга, - цитирует издание слова доктора Джудит Харрисон из центра визуализации мозга университета.

Приложение пока находится на стадии разработки, но у него уже есть веб-версия. Экспериментальную модель студенты создали за 10 дней.

Ученые отмечают, что процесс фильтрации фотографий уже облегчен автоматизацией, но "научить" искусственный интеллект распознавать хорошие и плохие снимков остается сложной задачей.

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