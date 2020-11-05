Кабмин скорректирует более 100 видов контроля

В продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности правительство подготовило поправки сразу более чем в сто федеральных законов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Законопроект касается более ста видов контроля, относящихся к федеральному, региональному и муниципальному уровням. "Исключается дублирование полномочий надзорных органов. В основу отраслевого регулирования закладываются новые принципы организации контрольной деятельности, в том числе при применении риск-ориентированного подхода, основанного на профилактике возможных нарушений, а также переход к дистанционным формам контроля там, где они удобнее и эффективнее", - рассказал премьер.

В рамках обновленных видов контроля во всех сферах деятельности будет обеспечено соблюдение обязательных требований, актуализированных в ходе "регуляторной гильотины". Новое регулирование, подчеркнул Мишустин, позволит снизить административную нагрузку на бизнес.