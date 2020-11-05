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05.11.2020 20:43
Рубрика: Общество

Сто дней Ани из Донецка

Центр Димы Рогачева спасает детей вопреки всем диагнозам
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
Сейчас Ане из Донецка 12 лет. Всего 12 лет. Но сколько они вместили!
Нашу Аню провожает в путь ее лечащий врач Арина Рахтеенко. Фото: Предоставлено НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Нашу Аню провожает в путь ее лечащий врач Арина Рахтеенко. Фото: Предоставлено НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
Нашу Аню провожает в путь ее лечащий врач Арина Рахтеенко. Фото: Предоставлено НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

В семь лет Аня и ее десятилетний брат Андрей стали сиротами. О судьбе отца дети ничего не знают. А вот что маму убили, им известно. Почему убили? Может, потому, что в тех краях Донбасса очень непростая обстановка. Потом был детский приют. А потом было чудо - усыновление в семью Костенко. Чудо семейного счастья, всеобщей любви. А потом... Потом беда - острый лимфобластный лейкоз. Лечение по месту жительства. Сеансы химиотерапии. И никаких улучшений, никаких надежд. Жесткий, жестокий приговор: девочка обречена.

Фото: Константин Завражин/РГ
Спасенная после падения из окна девочка встретилась со спасателем

Но... Вмешалась "Российская газета": Аню срочно госпитализировали во всемирно известный центр спасения детей, попавших в онкологическую беду, в Центр имени Димы Рогачева. Который никогда не делит детей на своих и чужих: все дети свои. Со дня основания и на все времена здесь действует кредо создателя центра академика Александра Румянцева: все дети из среды обитания.

В Рогачевском центре мы и познакомились с Аней и ее приемной мамой Оксаной. Познакомились после того, как Ане провели успешную пересадку костного мозга. Донором бы ее брат.

Мы встретились с Аней и Оксаной, когда девочка проходила первичную реабилитацию в пансионате Центра имени Димы Рогачева. Реабилитация включает не только лечебные процедуры, прием препаратов. Но и занятия в разных кружках. Больше всего Ане понравились уроки музыки, особенно игра на гуслях. Аня - умелая рукодельница, плетет из бисера браслеты, пишет акварелью картины.

Рассказали об этом в номере "РГ" от 25 сентября с.г. И вот теперь новая встреча: Аню выписывают из центра. Она с мамой уезжают домой в Донбасс. Однако процесс лечения не закончен. Через три месяца девочка снова приедет в Центр имени Рогачева. А пока ей предстоит соблюдать предписанный докторами режим жизни. Обязателен прием нескольких препаратов, которые стоят немалых денег, да и не всегда и не везде есть. Тут на помощь приходит фонд "Вера в жизнь": всеми лекарствами Аня обеспечена.

Процесс лечения не закончен. Через три месяца Аня снова приедет в Центр имени Рогачева

За Аней и Оксаной приехали из Донецка на машине приемный папа Юрий и брат Андрей. Погрузили нехитрый скарб. Уехали. Доброй дороги.

И все-таки до новых встреч: лечение требует продолжения. Чтобы вопреки всем диагнозам, всем прогнозам у нашей Ани все было хорошо. Чтобы была жизнь...

Общество Семья и дети Общество Здоровье

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