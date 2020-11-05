Дороговизна медицины - для американцев особенно больной вопрос. Например, стоимость даже простых хирургических процедур начинается от нескольких тысяч долларов, а при более сложном вмешательстве счет вполне может вырасти до десятков и сотен тысяч долларов. Если же речь о сложной болезни, требующей длительного лечения, то квитанции могут набежать на миллионы долларов. Летом в Америке нашумел случай, когда 70-летний пенсионер за два месяца госпитализации из-за коронавируса получил счет на 1,1 миллиона долларов.

Американские страховые компании, как правило, не торопятся включать редкие и дорогие препараты в свои программы. Фото: gettyimages

В основном пропуском в мир медицинских услуг является страховой полис, к слову, и сам по себе недешевый. Но даже если он есть, как правило, по его условиям часть счета за услуги врача или лекарства пациент все равно платит из своего кармана. Кроме того, страховые нередко не торопятся включать новые или редкие лекарства в свои программы. В результате, по данным социологов, каждый четвертый американец вынужден откладывать лечение, не имея возможности заплатить за него.

Что делать всем тем, у кого по разным причинам нет возможности оплатить жизненно необходимое лечение? Варианты для них есть, хотя, как правило, они потребуют немало настойчивости, сил и времени.

Родители новорожденного Дюка Стэнджера из штата Огайо, которому в прошлом году потребовался курс лечения от генетического заболевания стоимостью три миллиона долларов, были шокированы, когда узнали, что их страховая исключила этот вид заболевания из полиса. Но они не опустили руки, и после многочисленных писем в страховую, жалоб конгрессменам, властям штата и судам им удалось добиться изменений в условиях полиса. Что важно, теперь этими изменениями смогут воспользоваться и родители других детей с таким заболеванием.

А вот родители малышки Элианы Коэн поступили по-другому. Редкую генетическую патологию у дочери они выявили всего за пять недель до достижения двухлетнего возраста, после которого лечение считается невозможным, а потому на многомесячные битвы в судах у них попросту не было времени. Спасением для них стал краудфандинг. Этим словом в Америке называют многочисленные способы сбора средств от желающих помочь, будь то клич о помощи через благотворительный фонд, специальный сайт или иные способы. На их призыв всего за пять дней откликнулись более 23 тысяч человек в США и за рубежом, в общей сложности перечислив 2,2 миллиона долларов, требовавшиеся на лечение.

Зачастую запредельной стоимостью отличаются инновационные лекарства, которые только выходят на рынок. Распространенный способ получить их бесплатно - принять участие в фазах клинических испытаний, хотя число мест для добровольцев зачастую ограничено.

В США действует множество благотворительных, волонтерских и прочих организаций, которые иногда могут оказать поддержку в лечении конкретного заболевания. Кроме того, у некоторых производителей лекарств есть специальные программы поддержки для тех, кто не в состоянии их себе позволить.

Наконец, дорогие лечение и лекарства можно получить по государственной программе "Медикэйд", финансируемой из бюджетов федерального правительства и штатов. Но доступна она далеко не всем. В программе установлены достаточно жесткие критерии - это низкий уровень доходов, инвалидность или определенное заболевание.