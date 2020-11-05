Симптомы спинально-мышечной атрофии проявляются у одного из десяти тысяч детей в Бразилии. Почти в половине случаев болезнь проявляется в самой тяжелой форме, когда средняя продолжительность жизни составляет всего 18 месяцев. До недавнего времени этот диагноз звучал для родителей как приговор.

В Бразилии собирают пожертвования на лекарства для детишек со спинально-мышечной атрофией. Фото: photoxpress

Луч надежды для них блеснул в середине 2019 года, когда весь мир облетела новость о появлении лекарства от этого редкого заболевания. Но его стоимость в 2,1 миллиона долларов делала препарат недоступным для большинства детей. Для получения заветного лекарства родители регистрируются в благотворительных организациях и на сайтах для сбора пожертвований, устраивают кампании в социальных сетях, организуют автопробеги и даже уличные манифестации.

В бразильских СМИ широкий резонанс получила история Марины Симинелли. В конце марта, когда в стране начали вводить первые карантинные меры из-за распространения коронавируса, ее родители подали в суд на государство, требуя выделить средства на приобретение самого дорогого в мире лекарства.

В середине августа суд город Бразилиа обязал министерство здравоохранения страны выделить необходимую сумму, создав тем самым важный прецедент. Ведь в бразильской столице в дорогостоящем лечении от этого недуга нуждаются еще несколько детей.