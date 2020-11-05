В Японии хорошо развита система национального медицинского страхования, по правилам которой граждане страны оплачивают только 30 процентов стоимости медицинских услуг при обращении в лечебные учреждения.

При этом цена полиса рассчитывается в зависимости от совокупного дохода семьи. Иными словами, малоимущие японцы тратят меньше на покупку страховки, чем обеспеченные. Это позволяет всем категориям жителей островного государства чувствовать себя уверенно даже в довольно сложных жизненных ситуациях, когда речь идет о внушительных расходах.

Кроме того, государство и региональные администрации частично субсидируют лечение детей, страдающих от трудноизлечимых или сложных хронических заболеваний. Так, в 2018 году был расширен перечень недугов, в случае которых власти приходят на помощь.

Между тем японское страхование не покрывает инновационные методы лечения и стоимость современных препаратов.

В Стране восходящего солнца существуют и благотворительные фонды, которые по мере сил и возможностей поддерживают нуждающихся.

Что касается сбора средств на лечение конкретных детей, то такое в Японии не принято. На сайтах и в прессе не найти объявлений с указанием реквизитов банковских счетов и призывами спасти серьезно заболевших.