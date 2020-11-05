Как рассказал "РГ" Анджело Риччи, президент FIAGOP - итальянской федерации ассоциаций помощи детям, больным раком, маленькие пациенты с Апеннин не остаются брошенными на произвол судьбы. Семьи, которым не по карману дорогостоящий курс, могут совершенно бесплатно отправить ребенка на лечение в любую другую страну Европы, где, например, проводится испытание нового препарата.