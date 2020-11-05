Кинофестиваль в Локарно сменил художественного руководителя

Международный кинофестиваль в Локарно встречает своего нового художественного руководителя - им стал итальянский кинокритик Джиона А. Наззаро.

В последние годы Наззаро руководил Неделей критики на Венецианском кинофестивале, он является членом отборочных комиссий для фестивалей в Роттердаме и Нионе, сотрудничает с кинофорумами в Риме, Турине и Флоренции. В Локарно он не новичок - работал там в качестве модератора пресс-конференций.

Фестиваль в Локарно - одно из важных культурных событий Европы, он специализируется на авторском кино и гордится открытием новых имен в кинематографе. В текущем году он был вынужден отменить просмотры в их традиционном формате: границы закрыты, и фестиваль провел несколько сеансов только для местной публики, а также кинорынок в интернете. Новый художественный директор приступит к работе 1 января и начнет подготовку к 74-му фестивалю, который планируется на август 2021 года.

Президент фестиваля Марко Солари, представляя Джину А. Наззаро, назвал его экспертом, который прекрасно знаком с форумом в Локарно и обладает навыками, необходимыми для инновационных изменений фестиваля, более активного освоения им цифровой среды.