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05.11.2020 23:53
Рубрика: Экономика

Экспорт поймал стрим

Китайские блогеры продвигают российские товары
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 250(8304)
Необычный опыт продвижения продуктов опробовал Российский экспортный центр (РЭЦ). Он привлек китайскую девушку-блогера для рекламы нашей продукции в прямом эфире. Трансляция велась на площадке виртуального павильона в интернет-магазине Tmall - одной из дочерних компаний группы Alibaba. В результате стрима продажи выросли более чем в три раза.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
В Китае открывается Российская торговая компания

В августе Россия и Китай анонсировали разработку "дорожной карты" по развитию взаимной торговли. Ее цель - нарастить объем торговли до 200 млрд долларов. Тогда глава минэкономразвития Максим Решетников назвал развитие электронной торговли важным направлением этой работы. Продукты питания - наиболее успешный сегмент российского экспорта в Китай. Идея использовать для его продвижения соцсети обсуждалась давно. В этом году РЭЦ смог ее реализовать - еще летом прошел эфир с известным китайским блогером. Опыт оказался позитивным, и его было решено повторить. В эфир пригласили молодую звезду китайских соцсетей - Лин Гэ, у которой более 8 млн подписчиков. Вместе с главой РЭЦ Вероникой Никишиной они представили российские вафли, печенье и кофе. Известно, что китайские потребители очень ценят наши сладости, к тому же наши производители адаптируют вкусовые качества товаров под китайского потребителя. Например, уменьшают количество сахара или используют безлактозное молоко, рассказали в РЭЦ.

Эфир посмотрели более 1 млн человек. Еще несколько тысяч человек наблюдали за презентацией с другой онлайн-площадки. Общая сумма продаж в этот день составила около 750 тыс. рублей при средних 200-230 тыс. в день.

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