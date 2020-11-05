Клишас: Экс-президент РФ сохранит неприкосновенность после отставки

Новости

Жителя Кубани осудили за истязание и убийство падчерицы 11:36
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков 11:20
В Омске работники аэропорта заплатили 600 тысяч за повреждение самолета 11:05
В Москве зарегистрировано 5255 новых случаев COVID-19 10:46
Создателей белорусского Telegram-канала обвинили по трем статьям 10:42
Штаб Байдена создал сайт, посвященный переходу власти к новому президенту 10:29
Тренер "Краснодара" не нашел оправданий после поражения от "Севильи" 10:17
Националисты Латвии предложили запретить агитацию на русском языке 10:16
В Финляндии молодых политиков обвинили в расизме 09:50
В Литве сократилось число учеников в русских школах 09:44
В оборонном институте США замечены модели "Арматы" и "Терминатора" 09:39
В Подмосковье за сбыт фальшивых денежных купюр задержана супружеская пара 09:32
Для снижения заболеваемости в Москве продлена дистанционка для 6-11 классов 09:25
Более 650 тысяч консультаций провели врачи центра телемедицины 09:21
Еще 3670 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября 09:03
Коронавирусом в мире заболели свыше 48 миллионов человек 08:32
Пятого ноября воздух в Москве прогреется до +10 градусов 07:58
В Тюмени хирурги перекроили сердце младенцу с редчайшей патологией 07:55
На Ямале поезд столкнулся с машиной, водитель погиб 07:30
Специалист развеял миф о влиянии чеснока и лука на иммунитет 07:20
Байден готовится побить рекорд по числу полученных на выборах голосов 06:53
Рейтинги спецэфиров на ТВ по итогам выборов в США оказались низкими 06:34
Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов еще в одном штате 05:20
Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор 04:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнесс
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 10:45
Рубрика: Власть

Клишас: Экс-президент РФ сохранит неприкосновенность после отставки

Текст: Галина Мисливская
Бывший президент России сохранит неприкосновенность после завершения срока исполнения полномочий, такой законопроект намерены внести сегодня в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель аналогичного комитета нижней палаты Павел Крашенинников.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Поправки касаются закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин внес законопроект о формировании Совета Федерации

"Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий", - рассказал Клишас РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий. "Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", - пояснил сенатор.

В поправках прописывается и процедура лишения неприкосновенности экс-президента РФ. По словам Клишаса, решение об этом будет принимать Совет Федерации "только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления". Это обвинение должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решение Совфеда должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если за это время верхняя палата не примет такого решения, обвинение считается отклоненным, добавил Андрей Клишас.

Матвиенко предложила создать на базе Совфеда "цифровой парламент"

Парламентарий напомнил, что сейчас бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий, процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах
Россияне увеличили объем наличных на руках до 12 трлн рублей
Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов еще в одном штате
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков
Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части