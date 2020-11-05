Клишас: Экс-президент РФ сохранит неприкосновенность после отставки

Бывший президент России сохранит неприкосновенность после завершения срока исполнения полномочий, такой законопроект намерены внести сегодня в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель аналогичного комитета нижней палаты Павел Крашенинников.

Поправки касаются закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

"Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий", - рассказал Клишас РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий. "Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", - пояснил сенатор.

В поправках прописывается и процедура лишения неприкосновенности экс-президента РФ. По словам Клишаса, решение об этом будет принимать Совет Федерации "только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления". Это обвинение должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решение Совфеда должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если за это время верхняя палата не примет такого решения, обвинение считается отклоненным, добавил Андрей Клишас.

Парламентарий напомнил, что сейчас бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий, процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму.