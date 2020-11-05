Косачев: Выборы в США показали глубокий раскол в американском обществе

"Гонка пенсионеров" в США из категории "оба хуже" пока так и не выявила победителя. Как не выявила и какого-то внешнего вмешательства - похоже, сослаться на очередных "12 блогеров" или "9 хакеров" не получится. Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) официально заявило, что у них "нет доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать либо изменить результаты голосования".

Но вот что точно подтвердилось в ходе выборов, так это глубокий раскол в обществе США. Учитывая рекордную явку, более 100 млн чел. - тем более в условиях пандемии - можно сделать вывод, что раскол этот касается не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами все только начинается, а не заканчивается.

Похоже, в президентской гонке уже есть один проигравший - сама процедура, и в конечном итоге - демократия. Скандалы, странные смены лидеров в отдельных штатах, пропажи и вбросы бюллетеней, позиция СМИ и прочие неприглядные эпизоды нынешней кампании выставили электоральный процесс не в самом лучшем свете. Во всяком случае, сами американцы весьма жестко прошлись бы по подобным эпизодам, случись они в других странах, вплоть до непризнания итогов.

Судя по всему, всем придется подождать. Для нас интереснее всего, разумеется, то, что может произойти во внешнеполитической сфере. Но большинство экспертов - и я с ними соглашусь - именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону. Определенные изменения в политике в целом будут. Так, Джо Байден уже пообещал, что в случае его победы США вернутся в Парижское соглашение по климату: "ровно через 77 дней администрация Байдена вновь присоединится к нему". Но его негативный настрой по отношению к России общеизвестен, а, кроме того, практически все репрессивные меры в отношении России принимались обеими партиями в Конгрессе консенсусно. И хотя республиканцы, похоже, могут удержать небольшое большинство в Сенате, на наших двусторонних связях это никак не скажется: слишком многое должно измениться в умах на Капитолии, и даже смены администрации Белого дома для этого недостаточно.

Однако уход из основной повестки "российского вмешательства" может оказаться если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором, который более не будет использоваться оппонентами во внутриполитических склоках. Уже немало по нынешним временам.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.