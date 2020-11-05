В Лиге чемпионов состоялись очередные матчи группового этапа. В одной из самых драматичных встреч "Краснодар" уступил в гостях "Севилье" со счетом 2:3, ведя по ходу игры 2:0 и проведя весь второй тайм в большинстве.

У "Краснодара" был отличный шанс на первую победу в группе Лиги чемпионов, но "быки" его упустили. Фото: Reuters

А ведь в случае победы краснодарцы могли догнать испанцев и сохранить реальные шансы на борьбу за вторую строчку. Что случилось с российским клубом после перерыва - большая загадка. Казалось, уж как минимум одно очко "быки" наберут. Даже такой результат можно было счесть успешным: все же команде Мурада Мусаева противостоял обладатель Лиги Европы. Но в итоге "Краснодар" остался ни с чем.

Конечно, можно сетовать на отсутствие целой группы игроков. Причем не просто футболистов, а лидеров: уже второй матч подряд в Лиге чемпионов пропускает Реми Кабелла. Только-только восстановились Виктор Классон и Вандерсон. Без этой троицы действия "Краснодара" в атаке оставляют желать лучшего.

- Трудно говорить о каких-либо перспективах в такой ситуации. Посмотрите на наш состав в матче с ПАОКом и сегодня: он отличается процентов на 70, - отметил Мусаев. - На такие вещи, как болезни, я влиять не могу. А наши шансы зависят от здоровья футболистов. Сейчас же мы теряем их с каждой игрой. Надеюсь, скоро это прекратится. Здорово, что Классон и Вандерсон вернулись. Теперь ждем всех остальных.

Что касается непосредственно поражения от "Севильи", то, по словам Мусаева, главная ошибка заключалась в том, что его команда стала играть на удержание счета.

- Сами подарили сопернику победу. Я готов признавать поражения, но мы отдали второй гол. Если ребята хотят выигрывать, завоевывать титулы, они не должны уступать таким вот образом. У нас было слишком много ошибок в простых ситуациях. Нельзя было отдавать контроль после перерыва, нужно было постараться забить третий гол. Вот эти нюансы и лишили нас очков, - считает Мусаев.

Во втором матче группы "E" лондонский "Челси" разгромил на своем поле "Ренн" (3:0). Англичане и "Севилья" лидируют в этом квартете, набрав по семь очков. По одному баллу в активе у "Краснодара" и французского клуба.

Неважно обстоят дела и у "Зенита". Питерцы упустили победу в домашней встрече с "Лацио", пропустив в концовке - 1:1. Позади половина группового этапа, а чемпион России идет на последнем месте в таблице, набрав лишь одно очко. Отставание от лидеров "Боруссии" и "Лацио" составляет пять и четыре очка соответственно.

Шансы на выход в плей-офф у зенитовцев, чего уж скрывать, мизерные. Две из трех встреч на старте турнира "сине-бело-голубые" провели дома и ни в одной из них не сумели победить. Впереди выезды в Брюгге и Рим, а также домашний поединок с одним из лучших немецких клубов "Боруссией". Неудивительно, что даже главный тренер "Зенита" Сергей Семак честно признается: его команде будет невероятно сложно выйти из группы.

- Жалко, что потеряли очки в домашних встречах. С бельгийцами играли лучше и заслуживали победы. Сегодня моменты были острее. Расстроены, но будем готовиться к следующим матчам. Шансы на участие в плей-офф небольшие. Будет тяжело. Сделаем все, что в наших силах, - подчеркнул Семак.

Если брать в целом выступление наших команд в еврокубках в нынешнем сезоне, то картина вырисовывается печальная: позади три тура группового этапа той же Лиги чемпионов, и ни один из наших клубов так пока и не выиграл ни в одном матче. У всех у них небольшие шансы на продолжение борьбы в главном еврокубке. Хотя те же "Локомотив" и "Краснодар" пока идут третьими в своих группах.

Впрочем, уже на выходных участникам Лиги чемпионов от России представится шанс исправиться. Впереди матчи 14-го по счету тура Премьер-лиги, после которой первенство уйдет на двухнедельную паузу из-за сборных.

Основные события произойдут в воскресенье. В программе сразу три встречи с приставкой "топ": ЦСКА - "Ростов", "Динамо" - "Локомотив" и "Зенит" - "Краснодар". От результатов этих матчей во многом зависит, кто уйдет лидером на небольшой перерыв, а кто в зоне еврокубков.

По ходу матча "Краснодар" вел 2:0 у "Севильи" и провел весь второй тайм в большинстве

Одно можно сказать точно: в случае победы в своем поединке ЦСКА останется лидером. Другой вопрос, что в случае осечек конкурентов армейцы могут увеличить отрыв. Пока в активе "красно-синих" 28 очков, а "Зенит" со "Спартаком" отстают всего на один балл.

К слову, уже в субботу спартаковцы отправятся в гости к "Уралу". Перед этим туром команда Доменико Тедеско потерпела первое домашнее поражение в сезоне, проиграв "Ростову" (0:1). В случае потери очков в Екатеринбурге "красно-белые" останутся как минимум третьими, но могут подпустить к себе ближе ростовчан и "Динамо", которые набрали по 23 очка.

Где будем смотреть

6 ноября, пятница, "Матч ТВ"

18.50. "Сочи" - "Уфа". Прямая трансляция.

7 ноября, суббота, "Матч Премьер"

13.50. "Урал" - "Спартак". Прямая трансляция.

16.25. "Арсенал" - "Ротор". Прямая трансляция.

18.55. "Тамбов" - "Ахмат". Прямая трансляция.

8 ноября, воскресенье, "Матч ТВ"

18.55. "Зенит" - "Краснодар". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Химки" - "Рубин". Прямая трансляция.

15.55. ЦСКА - "Ростов". Прямая трансляция.

18.55. "Динамо" - "Локомотив". Прямая трансляция.