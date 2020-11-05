"Краснодар" в большинстве проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" уступил на выезде "Севилье" - 2:3. По ходу встречи гости вели 2:0 и провели весь второй тайм в большинстве. К этому поединку обе команды подошли не в лучшей форме. "Севилья" потерпела три поражения в чемпионате Испании и опустилась на 16-е место, а краснодарцы проиграли в четырех встречах кряду во всех турнирах.

Безусловно, явным фаворитом в этой паре, даже несмотря на последние неудачи, считалась "Севилья". Кто бы мог подумать, что уже к 21-й минуте "Краснодар" будет вести 2:0. Однако голы Магомед-Шапи Сулейманова и Маркуса Берга с пенальти обеспечили россиянам, казалось бы, комфортное преимущество.

В конце тайма Иван Ракитич сократил отставание хозяев, но спустя несколько минут Хесус Навас получил прямую красную карточку. Оставшись в большинстве, краснодарцы, как показалось, растерялись. И не только упустили победу, а вообще остались без очков. Победу "Севилье" принес дубль Юссефа Эн-Несири - 3:2.

В параллельном матче группы "Е" лондонский "Челси" разгромил на своем поле "Ренн" (3:0). Именно англичане лидируют в этом квартете с семью очками. Столько же набрала "Севилья", но по дополнительным показателям она уступает команде Фрэнка Лэмпарда. На третьей строчке расположился "Краснодар", у которого с "Ренном" равное количество очков - по одному.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Барселона" - "Динамо" Киев - 2:1, "Ференцварош" - "Ювентус" - 1:4, "Лейпциг" - "ПСЖ" - 2:1, "Истанбул Башакшехир" - "МЮ" - 2:1, "Брюгге" - "Боруссия" Дортмунд - 0:3.