Новости

Число госпитализированных после ДТП в Новгороде выросло до 8 человек 01:53
"Краснодар" в большинстве проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов 01:31
Семак признался, что у "Зенита" небольшие шансы на выход плей-офф Лиги чемпионов 01:22
Рафаэль Надаль одержал тысячную победу в АТР 00:45
Семак прокомментировал упущенную победу в матче с "Лацио" 00:36
Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде увеличилось до двух 04.11.2020
Овечкин намерен завершить карьеру в "Динамо" 04.11.2020
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде 04.11.2020
В Новгороде автобус с 26 пассажирами протаранил здание университета 04.11.2020
В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом 04.11.2020
В Польше вводят новые ограничения из-за коронавируса 04.11.2020
Лавров: Россия готова сотрудничать по вакцине на площадке Совета Европы 04.11.2020
Лавров назвал дискриминацию русскоязычных в Прибалтике "апартеидом XXI века" 04.11.2020
С 2021 года в Милане запретят курение на автобусных остановках и в парках 04.11.2020
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах 04.11.2020
Минобороны сообщило о более чем 3 тысячах 400 военнослужащих с коронавирусом 04.11.2020
"Зенит" и "Лацио" объявили составы на матч Лиги чемпионов 04.11.2020
Посол РФ в Болгарии заявил об искусственном нагнетании антироссийской риторики 04.11.2020
Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 15 ноября 04.11.2020
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников 04.11.2020
Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию 04.11.2020
Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом" 04.11.2020
В заксобрание Северной Дакоты прошел умерший от коронавируса кандидат 04.11.2020
В Литве повторно вводят общенациональный карантин 04.11.2020
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября 04.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
05.11.2020 01:31
Рубрика: Спорт

"Краснодар" в большинстве проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов

Текст: Артур Нанян

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" уступил на выезде "Севилье" - 2:3. По ходу встречи гости вели 2:0 и провели весь второй тайм в большинстве. К этому поединку обе команды подошли не в лучшей форме. "Севилья" потерпела три поражения в чемпионате Испании и опустилась на 16-е место, а краснодарцы проиграли в четырех встречах кряду во всех турнирах.

Семак признался, что у "Зенита" небольшие шансы на выход плей-офф Лиги чемпионов

Безусловно, явным фаворитом в этой паре, даже несмотря на последние неудачи, считалась "Севилья". Кто бы мог подумать, что уже к 21-й минуте "Краснодар" будет вести 2:0. Однако голы Магомед-Шапи Сулейманова и Маркуса Берга с пенальти обеспечили россиянам, казалось бы, комфортное преимущество.

В конце тайма Иван Ракитич сократил отставание хозяев, но спустя несколько минут Хесус Навас получил прямую красную карточку. Оставшись в большинстве, краснодарцы, как показалось, растерялись. И не только упустили победу, а вообще остались без очков. Победу "Севилье" принес дубль Юссефа Эн-Несири - 3:2.

В параллельном матче группы "Е" лондонский "Челси" разгромил на своем поле "Ренн" (3:0). Именно англичане лидируют в этом квартете с семью очками. Столько же набрала "Севилья", но по дополнительным показателям она уступает команде Фрэнка Лэмпарда. На третьей строчке расположился "Краснодар", у которого с "Ренном" равное количество очков - по одному.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Барселона" - "Динамо" Киев - 2:1, "Ференцварош" - "Ювентус" - 1:4, "Лейпциг" - "ПСЖ" - 2:1, "Истанбул Башакшехир" - "МЮ" - 2:1, "Брюгге" - "Боруссия" Дортмунд - 0:3.

Спорт Футбол Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство