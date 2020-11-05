Найдена пятиглазая креветка - недостающее звено эволюции членистоногих

Китайские ученые нашли причудливую окаменелость, напоминающую креветку с пятью глазами. Находка считается недостающим звеном головоломки для понимания эволюции членистоногих. О результатах изысканий палеобиологи сообщают в журнале Nature.

Окаменелость, похожую на креветку с пятью глазами, назвали Килинксия Чжанги (Kylinxia zhangi): Килинь - в китайской мифологии мифическое существо: чжанги - креветка. Китайские палеобиологии из Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили шесть окаменелостей этого ранее неизвестного вида креветкообразных недалеко от китайского города Юйси в провинции Юньнань.

Пятиглазые существа плавали по океанам около 500 миллионов лет назад, во времена кембрия (начался около 542 млн лет назад, длился примерно 54 млн лет). Помимо пяти глаз на туловище (двух больших спереди и трех маленьких прямо за ними) палеонтологи обнаружили передние отростки и сросшийся головной щит. Пятиголовые креветки - редкий химерный вид, в котором угадывается родство с другими видами. Отсюда и название, отсылающее к существу Килинь, которого иногда называют "китайским единорогом": в мифах он в рыбьей чешуе, с оленьими рогами на голове дракона и с хвостом льва. У килинксии тело как у мегачейры (Megacheira), вымершего вида членистоногих. Пять ее глаз напоминают другой род - опабинии (Opabinia), а передние хищные отростки как у аномалокарисов (Anomalocaris) - вымершего вида креветок, хищников длиной до двух метров.

До настоящего времени существовал эволюционный разрыв между этими гигантскими креветками-хищниками и современными членистоногими. Обнаруженная Килинксия Чжанги может быть именно этим недостающим фрагментом головоломки. "Наши результаты показывают, что Kylinxia эволюционно стоит между аномалокарисом и настоящими членистоногими", - говорит соавтор исследования Чжу Маоянь.

Таким образом, пятиглазая креветка представляет собой важную окаменелость в переходный период, как и предсказывает теория эволюции.

Такие эволюционные реконструкции помогают ученым лучше понять огромное биоразнообразие членистоногих. По количеству видов и распространенности членистоногие считаются самой процветающей группой живых организмов, к которой принадлежат насекомые, ракообразные и паукообразные. К представителям этого типа относится более 80% всех видов животных на Земле. Их эволюционный триумф начался в кембрии, во времена пятиглазой килинксии. До сих пор неясно, почему благодаря естественному отбору вместо пяти глаз остались два. Возможно, три дополнительных глаза были просто ненужным балластом.