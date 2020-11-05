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05.11.2020 19:33
Рубрика: Экономика

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля продолжает укрепляться на торгах в четверг, следует из данных Московской биржи.

Вечером курс доллара просел ниже 77 рублей, евро - ниже 91 рубля. По состоянию на 19.05 мск, доллар опускался на минимуме до 76,84 рубля, евро снижался до 90,87 рубля. Таким образом, курс доллара опустился по сравнению с уровнем закрытия торгов во вторник на 2,5 рубля, а евро - почти на два рубля.

Фото: iStock
Рубль будет укрепляться при любом исходе выборов в США

Также продолжали расти и российские фондовые индексы. Рублевый индекс Мосбиржи прибавлял почти 3%, долларовый РТС - более 5,6%.

Российские активы отыгрывают бурный рост мировых рынков и нефтяных цен, произошедший накануне в отсутствие нашего рынка в качестве реакции на промежуточные результаты выборов президента США. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность с их итогами, вероятная победа Джо Байдена и отсутствие контроля за Сенатом со стороны демократической партии воспринимается инвесторами позитивно, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Такой расклад сил будет препятствовать быстрому повышению налогов на корпорации, которое обещал кандидат от демократической партии. К тому же исторически при такой комбинации высшей власти в США наблюдается относительная слабость экономики, что гарантирует сохранение сверхмягких монетарных условий. Кроме того, Трамп обещал начать процесс разделения высокотехнологических гигантов, при Байдене вероятность жесткого регулирования этого сектора пока оценивается не столь высоко", - рассказывает аналитик.

Фото: iStock
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения

Повышенному спросу на рисковые активы способствует новая волна монетарных стимулов со стороны крупных центробанков. В частности, Банк Японии расширяет программу количественного смягчения, его примеру планируют последовать ЦБ Англии и Австралии.

Скорее всего, позитивная тенденция продлится еще некоторое время, так как инвесторы надеются на скорое принятие пакета фискальных стимулов в США, который долгое время наталкивался на межпартийные разногласия, говорит Бабин. Для азиатских рынков позитивом может выступить тот факт, что Байден будет придерживаться не столь жесткой, как Трамп, международной политики, в том числе в области внешней торговли и технологий.

Однако для российского рынка негативом на более долгосрочном горизонте может выступить увеличение санкционных рисков, если окончательную победу одержит Байден, так как исторически отношения между нашими странами ухудшались, когда пост президента США занимал представитель демократической партии, подчеркивает Бабин.

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