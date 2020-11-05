Курс рубля заметно вырос после выборов в США

Днем в четверг на Московской бирже доллар дешевел почти на два рубля, опускаясь на минимуме ниже 77,5 рубля. Евро дешевел примерно на полтора рубля, опускаясь ниже отметки 91,5 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи и долларовый РТС росли более чем на 2% и 4% соответственно. Все ключевые фондовые индексы мира - американские, европейские и азиатские - также держались в "зеленой" зоне, особенно ярко это было заметно на контрасте с довольно нервной для большинства финансовых рынков среды.

Оптимизм на рынках связан с тремя факторами. Прохождение выборов позитивно для рисковых активов - из цен уйдет премия за политическую неопределенность, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Во-вторых, сенат, вероятно, останется за республиканцами, а палата представителей - за демократами, что может обеспечить умеренную экономическую политику.

Баланс в Конгрессе не позволит демократам поднять налоги или ужесточить регулирование технологических компаний, чего так опасались рынки.

В-третьих, необходимость преодоления последствий коронавируса позволяет рассчитывать на быстрое принятие нового пакета мер бюджетной поддержки экономики США, что также позитивно для рынков, говорит Васильев. В этом случае ФРС США, как ожидается, нарастит покупки гособлигаций для финансирования госрасходов, что негативно для доллара. Резкое ослабление доллара, которое сейчас и наблюдается, также позитивно для всех рисковых активов, включая рубль. Также повышенному спросу на рисковые активы способствует новая волна монетарных стимулов со стороны крупных центробанков, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. В частности, Банк Японии расширяет программу количественного смягчения, его примеру планируют последовать ЦБ Англии и Австралии.

Сценарий разделенного Конгресса США может означать меньшее санкционное давление на Россию, чем при полном контроле демократов, полагает Васильев. По его мнению, в первые месяцы администрация нового президента будет занята преодолением последствий коронавируса и разработкой нового пакета фискальных стимулов, а тема России отойдет на второй план.

Дополнительную поддержку рублю и российским активам оказывает существенный рост цен на нефть - котировки Brent прибавили за эту неделю 10% и поднялись выше 41 доллара за баррель. Позитивом для рынка стала информация о том, что страны ОПЕК+ могут несколько месяцев отложить намеченное на 1 января повышение добычи нефти на 1,9 млн баррелей в сутки. Кроме этого, страны ОПЕК+ могут нарастить сокращения добычи при необходимости.

По прогнозу Васильева, рубль в IV квартале останется в диапазоне 76-81 к доллару и 90-94 к евро. Сдерживающим фактором для рубля останется вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российской нефти и газа, полагает аналитик.

В I-II квартале 2021 года, по мнению Васильева, можно ожидать укрепления курса рубля до 73-76 к доллару и 86-89 к евро. Это может произойти благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, вероятному появлению эффективной массовой вакцины от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, а также улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.