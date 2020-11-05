Лидер Косово подал в отставку после обвинений в военных преступлениях

Глава администрации автономного края Косово и Метохия Хашим Тачи объявил на пресс-конференции в Приштине 5 ноября, что намерен подать в отставку.

Ранее сегодня Международный суд в Гааге объявил, что планирует выдвинуть против Тачи, в прошлом - командующего Освободительной армией Косово, обвинения в совершении военных преступлений в 1999 году во время конфликта на территории бывшей Югославии.

Также Гаагский трибунал выдвинет обвинения в отношении еще семи человек, в том числе - главы Демократической партии Косово Кадри Весели. Все восемь человек подозреваются в убийстве минимум ста мирных жителей в Косово и Метохия во время конфликта.

Кадри Весели уже заявил, что готов предстать перед судом.