Локализацию глобальных вызовов на муниципальном уровне обсудили на ММФ БРИКС

Локализация глобальных вызовов и угроз на уровне муниципальных образований и пандемия новой коронавирусной инфекции, как актуальный пример такой угрозы - стали основной темой обсуждения, открывшегося сегодня II Международного муниципального форума стран БРИКС (ММФ БРИКС). В этом году в форуме приняли участие представители более 64 государств мира, а также более 70 российских регионов.

Как было отмечено на открытии основной сессии ММФ несмотря на то, что пандемия COVID-19 продолжает испытывать на прочность мировое сообщество, у стран БРИКС, образовался стойкий иммунитет к различного рода кризисам. "В начале года на фоне зарождающейся пандемии страны пятерки незамедлительно среагировали на вызов. Уже в первые дни кризиса российское председательство опубликовало развернутое заявление в поддержку усилий китайского народа и правительства. Существенную помощь странам БРИКС оказал и Новый банк развития, в рамках которого создан специальный механизм для предоставления займов на финансирование борьбы с COVID-19 и восстановление экономик", - рассказал первый секретарь отдела по вопросам участия России в объединении БРИКС департамента внешнеполитического планирования МИД России Артем Калабухов.

Он отметил, что пандемия наглядно продемонстрировала, насколько востребованным является расширение взаимодействия стран БРИКС в сфере здравоохранения. Представитель российского МИД также напомнил, что тема борьбы за здоровье уже давно является актуальной повесткой для всех заинтересованных стран-участниц.

"Вспышка коронавируса наглядно продемонстрировала необходимость расширения взаимодействия в сфере здравоохранения и повышения потенциала кризисного реагирования БРИКС, в государствах которых проживает 42% населения Земли. Тема борьбы с различного рода вирусами на повестке дня БРИКС уже давно. Начиная с 2015 года, когда лидеры БРИКС призвали мировое сообщество обратить внимание на важность повышения устойчивости к противомикробным препаратам, а также в рамках центра БРИКС по разработке вакцин, созданного по решению X саммита БРИКС в Йоханнесбурге в 2018 году", - уточнил Артем Калабухов.

Деловая программа форума в этом году состоит из 19 сессий, посвященных актуальным для регионов и муниципалитетов стран БРИКС вопросам экономического развития и гуманитарного сотрудничества. На сессиях рассматриваются лучшие практики реализации Национальных проектов, презентации инвестиционных проектов муниципальных образований РФ. На онлайн-площадке ММФ состоится церемония подписания соглашений между муниципалитетами и ассоциациями.