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05.11.2020 21:26
Рубрика: Спорт

Работа для любителей статистики

Краснодарский "Локомотив-Кубань" в гостевом матче EuroCup установил сразу несколько достижений по результативности
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
Наши клубы, входящие в так называемую "большую пятерку" участников интернациональной Единой лиги, продолжают более чем успешно выступать во втором по значимости континентальном турнире - EuroCup (Кубок Европы). Казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань" одержали очередные победы над своими зарубежными соперниками.
Новичок "Локо" Реджи Линч забил бельгийскому "Антверпену" всего пару раз, зато сделал это очень эффектно. Фото: www.eurocupbasketball.com Новичок "Локо" Реджи Линч забил бельгийскому "Антверпену" всего пару раз, зато сделал это очень эффектно. Фото: www.eurocupbasketball.com
Новичок "Локо" Реджи Линч забил бельгийскому "Антверпену" всего пару раз, зато сделал это очень эффектно. Фото: www.eurocupbasketball.com

В соревновании стартовал второй круг первого группового этапа. Ровно две дюжины команд ведут борьбу за места в Топ-16, это будет вторая стадия турнира. Но далеко не все участники провели уже по шесть матчей, как это должно быть при ровном календаре. Из-за пандемии много переносов. Благо, ни "Локо", ни казанцев это не коснулось.

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УНИКС с показателем 3 победы - 2 поражения в группе "А" находится в зоне попадания в Топ-16. Команда из столицы Татарстана взяла верх над итальянской "Венецией", сделав это на своей площадке - 90:87.

"Локомотив-Кубань" на чужой площадке в бельгийском Антверпене выступил куда убедительнее - 114:94 против местной команды. Итоговый счет матча несколько обманчив. На самом деле гости учинили хозяевам форменный разгром. После первой половины этой встречи в шестерке "С" российская команда лидировала 71:39. Такая результативность за 20 минут чистого игрового времени - сразу несколько рекордов турнира. А это обильная пища для умирающего племени любителей спортивной статистики, которые предпочитают по старинке записывать какие-то очень важные для них вещи не в компьютерных файлах формата Excel или Word, а в обычных тетрадках с листочками в линеечку или в клеточку.

"Локомотив-Кубань" в шести проведенных матчах одержал пять побед и потерпел лишь одно поражение. Краснодарцы на втором месте, уступая лишь итальянскому "Виртусу" (5-0).

Спорт Баскетбол

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