Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны

Наглядной демонстрацией того, как профессионализм, трудолюбие и целеустремленность позволяют человеку достичь высоких результатов в труде, назвал Александр Лукашенко вручение государственных наград большой группе белорусской общественности. Торжественная церемония состоялась 5 ноября во Дворце Независимости, информирует пресс-служба главы государства.

Выступая перед участниками церемонии, которыми стали сорок представителей агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта, армии и силовых структур, президент подчеркнул, что для него "вручение государственных наград - церемония с глубоким смыслом. Это факт общественного признания заслуг людей, чьим трудом обеспечивается повседневная жизнь страны".

В числе тех, кто получил высокое признание родины, большая группа тружеников села: руководители передовых предприятий, механизаторы, операторы машинного доения. Многие из них удостоены ордена Почета и звания заслуженного работника АПК.

Сельское хозяйство, по словам Лукашенко, - это "цех под открытым небом, где даже маленький шажок вперед в намолотах, надоях и привесах - всегда результат усилий сотен тысяч сельских тружеников и работников других сфер экономики".

Государственных наград удостоены также ученые и военные, руководители ветеранских организаций, тренеры и спортсмены. В частности, ордена "За службу Родине" III степени удостоен начальник департамента Министерства обороны Юрий Шаплавский, почетного звания "Заслуженный юрист" - заведующий кафедрой БГУ Игорь Грунтов, "Заслуженный специалист Вооруженных Сил" - заместитель начальника тыла ВС страны Сергей Шишов и многие другие.

В этот же день президент вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу.

Белорусский лидер от всей души поздравил собравшихся с заслуженными наградами и почетными званиями, выразив убеждение, что совместными усилиями удастся преодолеть все трудности. "Мы знаем, что делать, и сделаем все возможное, чтобы защитить и сохранить наше Отечество, завтрашний день детей и внуков. Желаю вам всем крепкого здоровья, большого личного счастья и новых успехов на благо ваших семей и Беларуси", - резюмировал Лукашенко.