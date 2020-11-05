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05.11.2020 18:49
Рубрика: Общество

Изучение недр Земли продолжится с "использованием" лунного минерала

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили в одном из метеоритов с Луны новый минерал - донвильгельмсит. Об открытии и его значении для "процессов, происходящих в недрах Земли", они сообщают в журнале American Mineralogist.

Фото: iStock
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Команда ученых под руководством Йорга Фрица из Центра исследований в немецком Нердлингене обнаружили новый минерал в лунном метеорите Oued Awlitis 001, который был случайно найден местными жителями в Западной Сахаре в 2014 году. Геологи затем определили, что этот метеорит весом около 380 граммов однажды попал с Луны в космос во время удара астероида, а затем достиг Земли.

Анализ процесса трехмерного рассеяния электронов показал, что он состоит в основном из силиката кальция, алюминия (CaAl4Si2O11), кремния и кислорода с гексагональной кристаллической структурой. И он напоминает структуру материалов аналогичного состава, которые формируются в экспериментальных условиях при экстремальных температурах и давлениях.

"Я работал над метеоритами каждый день в течение 25 лет, но оказаться первым, кто открыл новый минерал из космоса, а затем начал его исследовать, - потрясающее чувство", - говорит соавтор исследования Ансгар Грешак.

Название донвильгельмсит (Donwilhelmsite) новый минерал получил в честь американского исследователя Луны Дона Вильгельмса.

Фото: iStock
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Недавно обнаруженный донвильгельмсит также встречается на Земле - в глубинах земной мантии: "Донвильгельмсит образуется в мантии Земли во время глубокой переработки глиноземистых материалов земной коры, содержащих алюминий, - утверждают немецкие ученые. - Вероятно, это главный переносчик алюминия и кальция из отложений в большей части переходной зоны и в самой верхней части нижней мантии Земли (460-700 км)".

"Если донвильгельмсит затем транспортируется обратно вверх через мантийные шлейфы, на глубине около 460 километров он распадается на другие минералы, такие как гранат, кианит или клинопироксен", - пишут исследователи.

Как утверждают ученые, официально открыто более 5200 минералов, некоторые из которых настолько редки, что их можно найти только в одном месте на Земле. Но, по оценкам экспертов, по крайней мере 1500 других минералов все еще ждут своего открытия. Среди них есть экзотические минералы из недр Земли или даже внеземного происхождения.

"Открытие минерала донвильгельмсита имеет большое значение для исследования истории формирования Луны и процессов, происходящих в недрах Земли", - говорят ученые.

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

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