Медцентр в Израиле заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины

Для профилактики коронавируса в Израиле находящийся в Иерусалиме медицинский центр "Хадасса" заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины. Об этом 5 ноября сообщает израильское издание Haarets.

Как заявил глава центра Зеэв Ротштейн, цитируемые в СМИ опасения касательно российского лекарства "необоснованны и связаны с соперничеством между Россией и США".

Уже на этой неделе Ротштейн намерен направить данные в Минздрав Израиля для получения разрешения на применение российской вакцины. Московский филиал "Хадассы" участвовал в испытании препарата на добровольцах.

Между тем в Израиле 1 ноября стартовали испытания собственной вакцины Brilife. Однако ожидается, как пишет газета Yedioth Ahronoth, что к применению лекарство будет готово не ранее лета 2021 года.