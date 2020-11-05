Мясников рассказал, как не стать легкой добычей коронавируса

Главврач 71 горбольницы Москвы, известный телеведущий Александр Мясников дал советы, как укрепить свой иммунитет и не заболеть коронавирусом.

В своем Инстаграме он перечислил шесть базовых принципов.

Первое. Нужно худеть. "Килограмм на 10-15 подавляющему большинству", - считает врач. Он отмечает, что, как правило, люди в возрасте и те, кто входит в группы риска по хроническим заболеваниям, имеют избыточный вес. Быстро похудеть вряд ли получится, но к этому надо стремиться, отмечает доктор.

Второе. Нужно как можно больше и чаще заниматься физическими упражнениями. Больше ходить. при этом перегружать себя не стоит. Движения должны приносить позитив. "Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка!", - напоминает Мясников.

Третье. Надо стараться закаливаться. "Холодная вода и свежий воздух - борцы с вирусами!" - считает врач.

Четвертое. Не стоит пренебрегать лекарственной терапией, если к тому есть показания. По мнению Мясникова, надо держать в узде свои хронические болезни. "Принимать ровно столько лекарств, чтобы держать в узде артериальное давление, холестерин, сахар. Нейтрализовать пособников вируса!", - подчеркивает доктор.

Пятое. Всегда стоит соблюдать разумные санитарно-гигиенические меры, особенно важно избегать толпы, держать дистанцию.

Шестое. Нужно понять, что 100% эффективной лекарственной профилактики на данный момент не существует. "Вспомогательные средства - интерфероны, капли в нос, в частности, интерферон-гамма, цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут пользы, но уж точно не навредят", -констатирует врач.