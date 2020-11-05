МИД РФ призвал россиян отложить зарубежные поездки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян по возможности отложить зарубежные поездки из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса по всему миру. Слова Захаровой российское внешнеполитическое ведомство приводит в своем Twitter.

"В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире просили бы наших граждан по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется", сказано в сообщении.

Дипломат напомнила, что "только за прошлую неделю COVID-19 заразилось рекордное с начала пандемии число людей - четыре миллиона".

В последние дня в связи с ростом числа заболеваний некоторые страны приняли решение вернуться к национальному карантину, введению комендантского часа и другим мерам, призванным замедлить распространение заболевания. Власти опасаются, что в противном случае не удастся избежать критической нагрузки на системы здравоохранения. В частности, о возвращении к национальному карантину с 7 ноября объявила Греция. С 5 ноября по 2 декабря карантин будет действовать в Великобритании и Германии. Ранее на такой же шаг пошла Бельгия.