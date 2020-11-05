Михаил Мишустин расставил акценты на социально значимых задачах

Подготовленные поправки в проект федерального бюджета на 2021-2023 годы будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Перераспределение оценивается в 3,5 триллиона рублей, но общий объем доходов и расходов останется прежним.

Главный финансовый документ на следующую трехлетку уже прошел первое чтение в Госдуме и сейчас готовится ко второму. Пакет изменений точнее настроит бюджет на решение текущих и перспективных задач, подчеркнул Мишустин на заседании кабмина. Он учитывает замечания, прозвучавшие в рамках нулевого чтения и рассмотрения в Думе, распределяет часть ресурсов, которые удалось сконцентрировать, расставляет акценты на социально значимых задачах. "Среди них финансирование кредитной программы по поддержке занятости, снижение средней ставки по ипотеке, - перечислил премьер. - Ряд изменений касается сферы здравоохранения: будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и развитие эпидемиологического мониторинга". Несколько решений направлено на поддержку отраслей экономики, в том числе внутреннего и въездного туризма.

Уточняется проект в части межбюджетных трансфертов, что позволит регионам оперативно сверстать свои бюджеты, точно зная, на какие суммы поддержки из федеральной казны они смогут рассчитывать. "Это средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, организацию горячего питания в школах, оплату классного руководства и ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет", - подчеркнул глава правительства.

"Все предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств федерального бюджета в соответствии с поставленными целями, позволят обеспечить поддержку людей и экономики, - заявил Михаил Мишустин. - Получатели средств смогут сразу ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений".

Всего министерством финансов было представлено 639 поправок: в 2021 году - на 1,5 триллиона рублей, в 2022 году - на 929 миллиардов и в 2023 году - на 1,05 триллиона. Общий объем расходов и доходов бюджета, которые уже утверждены в первом чтении, останется при этом неизменным.

Поправки разделены структурно на четыре группы. Два основных блока касаются национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также Общенационального плана восстановления экономики. Здесь перераспределение, пояснили в минфине, вызвано решениями на уровне президента, правительства и органов управления проектной деятельностью.

Третья группа связана с распределением средств, которые были зарезервированы до принятия соответствующих решений, и выходом нормативно-правового акта. Так, для оказания помощи региональным бюджетам в следующем году дополнительно выделяют 100 миллиардов рублей. Или, например, на модернизацию первичного звена здравоохранения было зарезервировано по 90 миллиардов рублей ежегодно, и поправками ко второму чтению эти бюджетные ассигнования передаются минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству.

Наконец, к четвертой группе относятся предложения министерств и ведомств по перераспределению финансирования внутри государственных программ и непрограммных направлений деятельности.

Не менее масштабная работа продолжается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. К заседанию подготовили поправки сразу более чем в сто федеральных законов в отношении видов контроля федерального, регионального и муниципального уровней. "Исключается дублирование полномочий надзорных органов. В основу отраслевого регулирования закладываются новые принципы организации контрольной деятельности, в том числе при применении риск-ориентированного подхода, основанного на профилактике возможных нарушений, а также переход к дистанционным формам контроля там, где они удобнее и эффективнее", - пояснил Мишустин. В обновленных видах контроля во всех сферах деятельности будет обеспечено соблюдение обязательных требований, актуализированных в ходе "регуляторной гильотины". Новое регулирование позволит снизить административную нагрузку на бизнес.

Поправками в проект бюджета кабмин предлагает выделить дополнительные средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинацию

На утверждение кабмину были представлены и изменения в закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, которые расширяют возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. "Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года", - заявил премьер. Для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд. В дальнейшем получить сведения о своем трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

Еще одним законопроектом кабмин предлагает расширить перечень военнослужащих, имеющих право на получение жилья вне очереди. "В их число будут включены Герои России, а также те, кто отслужил по контракту десять лет и более и уволен по состоянию здоровья", - сказал Мишустин.