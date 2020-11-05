Минфин снизит продажи иностранной валюты в 2,5 раза

Минфин в ноябре продаст иностранной валюты по бюджетному правилу на 50 млрд рублей. Это более чем в два раза ниже октябрьских показателей.

Объем средств, направленный на продажу иностранной валюты с 9 ноября по 4 декабря, составит 50,1 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Ежедневный объем продаж валюты составит 2,5 млрд рублей.

С 7 октября по 6 ноября объем продаж иностранной валюты Минфином составляет 126,9 млрд рублей (или 5,8 млрд рублей в день).

Минфин покупает валюту на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов по бюджетному правилу, когда средняя стоимость барреля нефти марки Urals находится выше точки отсечения в 42,4 доллара. Объем покупок рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как сейчас, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.