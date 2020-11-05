Минстрой: Создаются цифровые двойники двух сотен российских городов

В проекте "Умный город" участвуют 209 российских городов. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на сессии, посвященной развитию городской инфраструктуры, II Международного муниципального форума стран БРИКС.

В рамках проекта в регионах создаются цифровые двойники, позволяющие синхронизировать и связывать воедино все внутренние структуры города - водоснабжение, электрофикацию, подачу газа, загруженность дорог, услуги здравоохранения и т.д. Благодаря внедрению цифровых систем ускоряется обмен информацией между различными структурами, собранные данные играют большую роль при принятии решений по развитию городской среды, рассказал Егоров. Внедряются системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, организуется постоянное видеонаблюдение для повышения общественной безопасности.

Также системы позволяют внедрять энергоэффективные технологии. К примеру, экономия на уличном освещении благодаря новым технологиям доходит до 66%.