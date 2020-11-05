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05.11.2020 18:45
Рубрика: Экономика

Мировые цены на продовольствие растут пятый месяц подряд

Текст: Татьяна Карабут
В октябре мировые цены на основные продовольственные товары выросли на 3,1%, а за год - на 6%, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). По данным организации, рост продолжается уже пятый месяц подряд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Значительнее всего в октябре подорожали зерновые, сахар, молочная продукция и растительные масла.

Фото: РИА Новости
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Так, зерновые выросли в цене за месяц на 7,2% и за год на 16,5%. Больше других подорожала пшеница. Эксперты ФАО объясняют это сокращением экспортного предложения, неблагоприятными погодными условиями в Аргентине и сохраняющимся дефицитом осадков в некоторых районах Европы, Северной Америки и Черноморского региона.

Цены на сахар выросли с сентября на 7,2%. У двух крупнейших мировых производителей сахара, Бразилии и Индии, сократились объемы производства.

Цены на молочную продукцию подросли на 2,2% в сравнении с сентябрем 2020 года. Больше всего подорожали сыр, сухое обезжиренное и цельное молоко и сливочное масло. "Рост цен в октябре обусловлен некоторой напряженностью с поставками в краткосрочной перспективе в связи с активным импортным спросом на рынках Азии и Ближнего Востока", - считают в ФАО.

Растительное масло с сентября подорожало на 1,8%, достигнув максимума за последние девять месяцев. Это произошло в первую очередь за счет роста цен на пальмовое и соевое масла. При этом цены на рапсовое масло немного снизились - сказалась неопределенность спроса со стороны стран ЕС из-за обострения пандемии коронавируса.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Снизились только цены на мясо - на 0,5% в сравнении с сентябрем. При этом снижение цен наблюдается с начала года. Это обусловлено ограничением со стороны Китая поставок свинины из Германии - там распространяется вирус африканской чумы свиней. Цены на говядину и мясо птицы также снизились. А вот цены на баранину выросли - спрос на нее устойчив, но экспортное предложение небольшое.

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