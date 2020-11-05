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05.11.2020 19:17
Рубрика: Общество

Могут ли учителя выбрать себе директора

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения и Национальный союз педагогов прокомментировали предложение сделать должность директора школы выборной, о котором сегодня писали многие СМИ.

"Закон "Об образовании в РФ" предписывает, что руководитель образовательной организации либо избирается общим собранием, конференцией работников с последующим утверждением учредителем. Либо напрямую назначается учредителем образовательной организации, - рассказали в пресс-службе министерства просвещения. - И именно в этих законодательных рамках и проходит определение руководителей, в том числе руководителей школ.

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Как заявила руководитель Национального союза педагогов (НСП) Наталья Шадрина, процедура выбора директоров школ в масштабах страны может привести вновь к бумажной волоките.

"Данная процедура может добавить стресса в непростую школьную жизнь и вместо развития учебного процесса мы можем получить море скандалов и интриг на пустом месте, - считает она. - Директор школы несет административные функции и материальную ответственность, распоряжаясь бюджетным финансированием, управляет кадрами, отвечает за качество образования сотен детей. Уровень профессиональных компетенций директора, в том числе финансовых, должен быть на высоком уровне. Вопрос, скорее, не в недоверии системе отбора школьных управленцев, а в желании общественности влиять на школьную жизнь и принимаемые решения. Признанным и эффективным механизмом в мировой практике является работа управляющих советов, куда входят родители, представители местной общественности, учителя, директор школы. Например, управляющий совет может иметь право согласовывать кандидатуру директора школы, предложенную муниципалитетом или отказаться от нее. Но это не главное. Управляющие советы, обладающие реальными полномочиями - это инструмент влияния общественности на жизнь школы в стабильном формате, а не только раз в год во время выборов директора, как предлагается".

А как назначают директоров школ в других странах? Как рассказали "Российской газете" в  Национальном союзе педагогов, общим среди развитых стран является то, что органы управления образованием влияют на отбор и назначение управляющих кадров школ напрямую, централизованно, либо через высокий ценз компетенций кандидатов.

К примеру, в Финляндии, мировом лидере качества общего образования, директора школ отбираются среди учителей и назначаются учредителем - муниципалитетом. Кандидаты имеют не только опыт преподавания, но и соответствующее образование - кроме магистерской педагогической программы они должны пройти вузовскую программу управления образованием на соответствующих факультетах.

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В Великобритании директора утверждает управляющий совет школы и согласовывает кандидатуру с муниципалитетом. При этом на должность директора могут претендовать кандидаты, которые прошли многомесячную и многоэтапную профессиональную подготовку, разработанную министерством образования, и имеют подтвержденную квалификацию (NPQH).

В Сингапуре директора школ отбираются и назначаются министерством образования. Среди учителей и заместителей директора отбираются потенциальные лидеры, которые проходят как минимум полугодовое обучение и сдают квалификационные экзамены. Директора школ меняются каждые 5-7 лет, таким образом, директор за время своей карьеры успевает поработать в нескольких школах.

В США конкурсный отбор проводят органы управления образованием каждого штата. Требования к директорам школ отличаются между штатами, но в целом кандидаты должны обладать степенью магистра в области управления образованием (2 года подготовки). Чему учат директоров: образовательной политике, административным навыкам, бухгалтерскому учету, законодательному праву, разработке учебных программ, связям с общественностью, медиакомпетенциям и т.д.

Общество Образование

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