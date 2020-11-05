Можно покупать. Два лучших Android-смартфона дешевле 15 тысяч рублей

Грядет старт ноябрьских распродаж, где самым желанным товаром обычно становятся смартфоны. На какие модели обратить внимание? Сейчас в России можно купить два шикарных девайса по цене до 15 тысяч рублей. Какие же?

Первый - Samsung Galaxy M21 (от 14000 рублей. Он оборудован гигантской батареей на 6000 мАч, работает на Android 10, имеет модуль NFC и тройную камеру, а также 4/64 гигабайта памяти. 6,4-дюймовый экран AMOLED поддерживает разрешение FullHD+, есть слот для двух SIM-карт и карты памяти, порт USB Type-C с быстрой зарядкой, а также разъем для наушников.

Galaxy M21. Фото: Samsung

Камера умеет снимать видео в разрешении 4K, а также слоу-мо с частотой 240 кадров в секунду. Еще одна гирька на весах в пользу Samsung Galaxy M21 - три года обновлений Android.

Второй - Redmi Note 9 NFC (от 13900 рублей). Этот красавец оснащается 6,53-дюймовым дисплеем (правда, не AMOLED, а IPS) с вырезом под фронталку 13 Мп, имеет четыре камеры, включая широкоугольную, 4/128 гигабайт памяти (в два раза больше, чем у конкурента) и слот расширения. Присутствуют модуль NFC, разъем для наушников, USB-C, очень достойный аккумулятор на 5020 мАч, поддерживающий быструю зарядку.

Redmi Note 9 NFC. Фото: Xiaomi

Максимальное разрешение видео - FullHD, но для бюджетного смартфона даже это очень хорошо.

Обе модели могут посоперничать друг с другом и в области автономности, и по производительности, так что выбор, как обычно, за покупателем.