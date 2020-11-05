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05.11.2020 14:27
Рубрика: Экономика

На China Business Forum расскажут, как зарабатывать в России по всему миру

14-15 ноября пройдет третий международный форум China Business Forum 2020. Эксперты-практики расскажут предпринимателям о главных тенденциях построения партнерских отношений с Китаем, возможностях выхода на новые бизнес-ниши, особенностях работы с поставщиками и многом другом. Помимо очного участия, зрители смогут посмотреть выступления спикеров по видеотрансляции на образовательной платформе Synergy.Online.

На сегодняшний день Китай - один из самых перспективных регионов с активно развивающейся бизнес-индустрией. Дотации, которые государство выделяет на поддержку технологических проектов каждые 5 лет, а также благоприятный экономический климат привлекают в эту страну как создателей инновационных стартапов, так и приверженцев традиционного бизнеса.

"Сейчас лучшая возможность для того, чтобы развивать новые торговые марки и размещать товары на маркетплейсах. К тому же Китай очень быстро вводит доработки и готов произвести любую партию по относительно небольшой стоимости. С учетом того положения вещей, которое мы сегодня видим в мировой экономике и экономике нашей страны в частности, выход на китайский рынок через интернет-продажи может стать наилучшей альтернативой для дальнейшего развития бизнеса", - комментирует эксперт по бизнесу в Китае с 10-летним опытом работы, основатель образовательного проекта "Фабрика", через который прошли более 9000 человек, Дмитрий Ковпак.

Сооснователь Русско-Китайского Центра Содействия Бизнесу Семен Ласточкин считает: "Китай - единственная крупная экономика мира, которая во время пандемии смогла нарастить экспорт. Многие ожидали, что пандемия сократит мировой спрос на товары китайского экспорта, но произошло обратное. По итогам сентября экспорт вырос на 10% в годовом выражении, это рекордная динамика с 2018 г. Китай стремительно наращивает производство товаров, необходимых всему миру. Если грамотно найти свою нишу и подготовить уникальное ценностное предложение, то можно создать бизнес уже сегодня".

В ходе форума эксперты обсудят главные составляющие ведения бизнеса с Китаем: логистика, экспорт товаров, ценообразование и возможные экономические модели при сотрудничестве с Китаем, механики продаж и главные тенденции рынка, а также антикризисные кейсы из личного бизнес-опыта спикеров.

Подробнее на сайте форума: synergyglobal.ru/forums/cbf2020

Экономика Бизнес

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