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05.11.2020 01:00
Рубрика: Экономика

На форуме БРИКС обсудят лучшие муниципальные практики

Текст: Светлана Ментюкова
В Санкт-Петербурге 5 ноября стартует II Международный муниципальный форум стран БРИКС (ММФ БРИКС), который в этом году пройдет в онлайн-формате. В мероприятии примут участие более 70 регионов России. Как сообщает оргкомитет форума, иностранное представительство сформировано в формате БРИКС Плюс, поскольку интерес к участию в ММФ проявили не только страны "пятерки".

Деловая программа форума в этом году состоит из 19 сессий, посвященных актуальным для регионов и муниципалитетов стран БРИКС вопросам экономического развития и гуманитарного сотрудничества. Планируется, что на сессиях будут рассмотрены лучшие практики реализации Национальных проектов, презентации инвестиционных проектов муниципальных образований РФ. На онлайн-площадке ММФ состоится церемония подписания соглашений между муниципалитетами и ассоциациями.

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Как ожидается, главным событием ММФ БРИКС станет Пленарное заседание 5 ноября (начало в 14.00), которое откроют представители МИД РФ с приветственным словом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Мероприятие ориентировано на социально-экономическое развитие региональных и муниципальных территорий, повышение инвестиционной привлекательности городов стран "пятерки", укрепление отношений государств объединения БРИКС и других стран, а также на продвижение позитивного образа РФ в мире", - говорится в сообщении оргкомитета форума. Там отмечается, что в сегодняшних условиях требуются энергичные и выверенные шаги, направленные на задействование позитивного потенциала международного сотрудничества для реализации масштабных задач, обозначенных новыми реалиями и требованиями времени.

"Диалог на уровне муниципалитетов государств объединения играет важную роль в растущем многообразии направлений сотрудничества пяти стран. Он способствует установлению новых и укреплению уже имеющихся контактов", - подчеркнул замминистра иностранных дел России, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

ММФ БРИКС включен в официальный план мероприятий председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС в 2020 году, проходит при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

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Как сообщалось ранее, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях предупреждения и распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, с учетом позиций МИД России и Правительства Санкт-Петербурга о нецелесообразности проведения очного мероприятия, Организационным комитетом принято решение об организации ММФ БРИКС в 2020 году в онлайн-формате.

Как уточнили организаторы, ряд профильных сессий ММФ БРИКС состоится в очно-заочном формате, то есть при личном присутствии спикеров от российской стороны. Для проведения профильных сессий деловой программы форума организованы отдельные площадки с личным присутствием спикеров и подключением остальных участников ММФ БРИКС"2020 в режиме ВКС. Также будут вестись прямые трансляции. Трансляция Пленарного заседания будет доступна 5 ноября в 14.00 здесь.

Экономика Макроэкономика Международные организации БРИКС

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