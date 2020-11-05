На Кубе в 2021 году проведут всеобщую вакцинацию от коронавируса

Кубинские власти в 2021 году планируют провести всеобщую вакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщил глава местного МИД Бруно Родригес в своем микроблоге в Twitter.

"К концу текущего года на Кубе будет четыре собственные вакцины-кандидата от коронавируса на стадии клинических испытаний, а уже в следующем мы проведем вакцинацию всего населения", - написал Родригес.

"Несмотря на ужесточение блокады со стороны США, гуманистский характер кубинской науки позволяет преодолевать эти препятствия ради спасения жизней", - отметил он.

В настоящее время на Кубе зарегистрировано две вакцины от коронавируса собственной разработки, на очереди - третья. Первая из них под названием Soberana 01 уже находится на стадии испытаний, которые были начаты в августе. Итоговые результаты ученые планируют опубликовать в январе 2021 года, хотя уже сейчас исследователи говорят о том, что "предварительные данные являются обнадеживающими".