Начат прием заявок от банков на ипотеку с господдержкой

ДОМ.РФ как оператор программы ипотеки с господдержкой начинает принимать заявки от банков на выделение дополнительного лимита по программе. В конце октября программа была продлена до июля следующего года. Общий лимит кредитов увеличен на 950 млрд рублей - до 1,85 трлн рублей.

Сейчас в программе участвуют 59 банков и 4 некредитные организации. В ДОМ.РФ не исключают, что количество организаций-участников возрастет.

Подавать заявки можно через Единую информационную систему жилищного строительства - портал наш.дом.рф.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле нынешнего года как одна из мер поддержки строительной отрасли. По последним данным ДОМ.РФ, кредиторами получено 838 тысяч заявлений от россиян, выдано 253,9 тысячи кредитов на 720,3 млрд рублей. Использовано более 80% лимита, установленного до 1 ноября.