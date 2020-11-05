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05.11.2020 10:16
Рубрика: В мире

Националисты Латвии предложили запретить агитацию на русском языке

Текст: Надежда Ермолаева

Национальное объединение Латвии выдвинуло законопроект, запрещающий вести политическую агитацию на русском языке. По мнению авторов идеи, предвыборная агитация должна идти только на латышском языке.

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Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений отклонила эти поправки. Однако представитель Нацблока Рихардс Колс заявил информационному порталу "Делфи", что партия попросит президиум Сейма включить идею на рассмотрение парламента в первом чтении.

Политик указал, что, если законопроект будет принят, предвыборная реклама будет только на латышском языке на всех информационных площадках страны вне зависимости от того, кому они принадлежат. За нарушение будет грозить административная ответственность.

По мнению местных политологов, это предложение Нацобъединения явно направлено против ориентированных преимущественно на русскоязычный электорат "Согласия" и "Русского союза Латвии", а также русской прессы в Латвии, которая лишится денег от политической рекламы. Так как представить в газете на русском статьи на латышском крайне сложно.

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