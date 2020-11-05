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05.11.2020 21:22
Рубрика: В мире

Небензя: Высокий представитель хочет напугать ООН перспективой распада БиГ

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Высокий представитель (ВП) стремится возложить всю ответственность за неудачи в процессе межэтнического примирения в Боснии и Герцеговине (БиГ) исключительно на сербов и хорватов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе видеоконференции Совета безопасности по ситуации в БиГ.

Фото: Александр Борисов / РГ
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"В этом году отмечается 25-летний юбилей заключения Общего рамочного (Дейтонского) мирного соглашения по Боснии и Герцеговине, - напомнил дипломат. - Россия как один из гарантов Дейтона всецело поддерживает фундаментальные принципы суверенитета и территориальной целостности БиГ, равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями. Призываем партнеров по Совету безопасности в год 25-летия мирного соглашения недвусмысленно высказаться в пользу этих постулатов. Подписанный в 1995 году основополагающий для БиГ документ сохраняет свою актуальность, предусмотренные им административная схема и баланс интересов трех народов вполне эффективны при их неукоснительном соблюдении. Стремление к разрушению такой системы чревато серьезными последствиями не только для Балкан, но и всей Европы в целом".

Небензя указал на тот факт, что, по оценкам российской стороны, ситуация в Боснии и Герцеговине вполне стабильна, угрозы международному и региональному миру и безопасности не представляет. "Вместе с тем межэтнические отношения демонстрируют негативную динамику, - отметил он. - Налицо значительное падение уровня взаимопонимания и качества внутриполитического диалога. Это связано, прежде всего, с активизировавшимся стремлением отдельных боснийских деятелей к перекройке Дейтонской архитектуры в пользу централизации и унитаризации государства. Данному процессу оказывают поддержку и некоторые международные силы. Никакие политические установки извне не могут считаться основанием для слома системы баланса этнических интересов в БиГ, сформированной мирным соглашением. Любые изменения действующего порядка возможны исключительно как результат равноправного договора трех народов и двух энтитетов без какого-либо внешнего вмешательства. Народы БиГ самостоятельно определяют свою внутреннюю и внешнюю повестку. Вся полнота ответственности за положение дел в стране принадлежит исключительно местным властям в соответствии с концепцией "local ownership", которую, как мы рассчитываем, международное сообщество по-прежнему разделяет. В этой связи подходы к такой актуальной для БиГ теме, как реформа избирательного законодательства и судебной системы, должны учитывать интересы всех народов страны".

У российского представителя вызвало сожаление, что в своем докладе Высокий представитель Валентин Инцко в очередной, уже 24-й по счету, раз нарисовал субъективную и весьма далекую от реальности картину положения дел в Боснии и Герцеговине. "Очевидно настойчивое стремление Высокого представителя возложить всю ответственность за неудачи в процессе межэтнического примирения на боснийских сербов и хорватов, - подчеркнул он. - Они безосновательно выставляются "нарушителями" Дейтона. ВП стремится напугать международное сообщество перспективой распада государства, совершенно игнорируя при этом реальную ситуацию в БиГ".

Фото: Пресс-служба МИД БиГ
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Небензя обратил внимание партнеров на то, что назрел пересмотр условий и критериев закрытия Аппарата Высокого представителя, и предложил обменяться мнениями на эту тему в ходе запланированного на 1-2 декабря заседания Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения.

Высокопоставленный дипломат сообщил, что Россия намерена и в дальнейшем последовательно способствовать выполнению сохраняющего значительный позитивный потенциал мирного соглашения по БиГ, укреплению конструктивного двустороннего сотрудничества со всеми народами этой страны. "У Боснии и Герцеговины есть все шансы на превращение в зону успешного политического, экономического и культурного взаимодействия максимально широкого круга участников, - констатировал он. - В связи с 25-летним юбилеем Дейтонского мирного соглашения планируем организовать в ближайшее время встречу членов Совета безопасности по "формуле Арриа", в ходе которой слово будет предоставлено законным представителям всех трех государствообразующих народов БиГ. Рассчитываем, что данное мероприятие даст возможность лучше понять истинное значение мирного соглашения, важность его выполнения в полном объеме в контексте нынешней внутриполитической ситуации в БиГ, оценить политическое и историческое значение Дейтона для БиГ и Балканского региона в целом".

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