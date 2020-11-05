Археологи обнаружили некрополь великой Микенской цивлизации

Министерство культуры Греции обнародовало результаты пятилетней программы раскопок в микенском некрополе, расположенном в семи километрах к юго-западу от древнегреческого города Эгиона. Там было обнаружено большое количество погребальных даров и несколько богатых древних гробниц.

Краткий отчет с фотографиями с места раскопок был опубликован на сайте указанного министерства. Сообщается, что находки археологов свидетельствуют об удивительной культурной и социальной жизни в данном регионе.

Микенский некрополь расположен на юго-западном склоне плато рядом с древней дорогой, которая вела к крепости. Раскопанные гробницы расположены на трех уровнях террас, в нескольких метрах друг от друга. Они были построены параллельно и ориентированы строго по оси север-юг. Это были так называемые камерные гробницы, то есть погребальные камеры были высечены в мягких породах.

Сообщается, что ширина камер не превышала трех с половиной - четырех метров. Они имеют различную форму. Найдены круглые, прямоугольные и даже квадратные помещения со скругленными углами. Под камерами были обнаружены вырезанные там удлиненные ниши. Они были предназначены для повторного использования более древних захоронений.

Также были обнаружены ямы эллиптической и квадратной формы, расположенные между гробницами. Предположительно, они были вырезаны в скале для размещения ритуальных сосудов. К слову, в стенах погребальных камер были обнаружены небольшие боковые ниши, в которых хоронили детей.

Установлено, что гробницы использовались неоднократно и в течение длительного периода времени. В какой-то момент они были заброшены и разрушились. Наиболее активно некрополь использовался в период расцвета великой Микенской цивилизации. К этому миру относился не только город-государство Микены, но и почти равные ему Тиринф и Пилос.

Значительное повторное использование древних гробниц восходит к XII веку до нашей эры. Находки в них указывают на богатство и влияние. Так, были найдены весьма ценные наборы сосудов, которые свидетельствуют о наличии тесной связи с другими регионами, от запада Пелопоннеса до Крита.

Погребальный инвентарь представлен большим количеством каменных плит с высеченными на них символами, а также украшениями из различных материалов - стекла, фаянса, золота, сердолика, горного хрусталя. Были обнаружены и золотые амулеты в форме головы быка, что указывает на торговые связи жителей этого региона с населением восточного побережья Эгейского моря и Кипра.

Несколько гробниц сохранили элементы элитарности. В них были обнаружены ценности, включая оружие, указывающие на высокий социальный статус владельцев. Местоположение микенского поселения, жители которого построили этот некрополь, точно пока не установлено. Ученые предполагают, что на раннем этапе использования гробниц оно располагалось на близлежащем холме.