Новое шоу об изнанке разных бизнесов вышло в Сети

Новое шоу "Рассказ уволенного", в котором люди рассказывают всю правду о своих бывших местах работы, а специалисты - об изнанке разных бизнесов и дают советы, как не обмануться, если ты клиент, вышло на онлайн-платформе Premier.

В первых пяти выпусках - рассказы стюардесс, косметологов, проводников железных дорог и стриптизеров. Вот лишь несколько цитат из разных программ.

О стюардессах

"Если вы можете не есть в самолете - не ешьте".

Стюардессы рассказывают о некачественных самолетах, самолетной еде и о том, как летали на рейсах с Паниным, Лолитой и другими звездами.

Тати, 5 лет работала под флагом разных авиакомпаний: "У нас все самолеты несвеженькие. Но рабочие. Шуруп подкрутил, пластырь подклеил, и вперед, полетел! Живенький, шустренький. Бывало такое, что капало что-то, но мы полетели. Думали, развалимся, все трещит, шумит, стенка трясется в самолете. Мы летели с мальчиком-бортпроводником, держали стенку. Уверенности в том, что борт сядет - ее нет. И никто тебе правду про самолет не скажет: ни стюардесса, ни авиакомпания".

"Многие девочки намеренно выбирают работать в бизнес-классе, если он есть. И сразу смотрят на мужчин: красивый - не красивый, есть ли кольцо, в чем одет, какая сумка, как пахнет. Все мы это "чекаем". Многие девочки целенаправленно приходят в авиацию, чтобы выйти удачно замуж за пилота или повстречать какого-то принца или шейха в бизнес-классе. И у них это получается!"

Анастасия, бросила работу аналитика ради мечты - летать. Стаж 3 года:

"Ты когда ешь в самолете, ты думаешь, тебя чем кормят? Самолетная еда - это … Если вы можете не есть в самолете, не ешьте. Ни к чему такой стресс для организма".

"Еда у каждого пилота - своя. У каждого свой рацион. Потому что мало ли - может кто-то отравиться, пищевое отравление. Что делаем в такой ситуации? Один пилот уходит, остается второй. А если они будут есть одно и то же, то оба получат пищевое отравление, и самолет некому будет сажать".

О косметологах

"За последние 10 лет ничего нового в косметологии не появилось".

Бывшие косметологи рассказывают о разводе клиентов на деньги, опасных процедурах и "паленой" косметике.

Марта, врач-дерматолог, стаж 15 лет. Работала в салонах красоты VIP-класса:

"В клинике ты не можешь отказывать, не можешь честно озвучить последствия процедур. Например, озонотерапия: дешевый аппаратик, озоном обкалывают целлюлит, грыжу. Но озон ведет к онкологии. То есть человек пришел убирать целлюлит, то когда-нибудь он потенциальный клиент онкоцентра".

"От аппаратной косметологии не будет результата вообще. Если и будет, то очень недолгосрочный".

"С носом - это вопрос века. У косметологов есть только один метод - дипроспан. Его себестоимость рублей 100-200 в аптеке. Но его продают как волшебный лимфодренажный коктейль за 40 тысяч рублей".

Татьяна, врач-дерматовенеролог, стаж работы 22 года. Была главврачом косметологических клиник в Челябинске и Петербурге, возглавляла отделение косметологии в медцентре Москвы:

"Втюхивают" лишние процедуры, продают курс и этим зарабатывают. Я некоторым пациентам подходила и говорила: вам нельзя это, вам нельзя то. Ко мне подошла хозяйка клиники и сказала: "Таня, нельзя никому! Но ты так останешься без зарплаты, у нас не будет работы".

"Все препараты можно перелить. Ты из любого флакона можешь забрать жидкость и перелить в другой флакон. Крема перекладывались: себестоимость баночки безумная, а там внутри дешевый крем".

"За последние 10 лет ничего нового в косметологии не появилось. Сейчас это не косметологи, не недоврачи. Я знаю, что у многих просто куплен диплом среднего медперсонала. Люди просто зарабатывают деньги".

О проводниках

"Даже на стоянках нет времени на генеральную уборку".

Бывшие проводники рассказывают об антисанитарии в поездах, обманах в вагонах-ресторанах и невоспитанных пассажирах.

Иван, с детства мечтал стать проводником, отец - машинист. Проработал полтора года, все время пытался изменить систему:

"Как правило, после распределения проводников по вагонам начинается скандал как на рынке: Я не поеду в плацкарте! Я ездила уже месяц в плацкарте, я хочу в купе, я устала! Все построено либо на родственных связях, либо ты работаешь и ты никто, тобой затыкают разные отверстия: брата туда не отправлю, зачем наживаться на брате, поедет туда Соловьева, она тихенькая, спокойная, ей 10 тысяч зарплаты хватает".

Олег, думал, найдет романтику на железной дороге. Продержался 4 месяца:

Об антисанитарии: "Даже на стоянках нет времени на генеральную уборку поезда. Поэтому, люди, не ходите босиком, не садитесь без одежды на кровати. Вполне можете подцепить какую-нибудь инфекцию, а особенно грибок, если пройдетесь от своего купе до туалета".

Ион, начинал как сторож в вагоне-ресторане, где узнал, как разводят пассажиров на дешевом алкоголе и некачественных продуктах:

"Вагон-ресторан - это отдельное государство. Они там сами себе короли, что хотят, то и творят".

"Один мужик выбежал на остановке. Купил водку у бабули на перроне, выпил. Стало плохо, через три станции вызвали реанимацию. Подъезжали к станции, начали будить мужчину, он никак не реагировал. Проводник-то не врач. Может и был шанс мужчину спасти, если как-то быстро все сделать. Скорая подъехала, мужчину посмотрели, а он оказался уже не жилец. Но этого можно было не допустить, если бы в каждом поезде ехали медработники".

О стриптизершах и стриптизерах

"Приходишь, а там вообще крокодилы танцуют".

Бывшие стриптизерши рассказывают о клиентах-фетишистах, эскорте и своей зарплате.

Регина, учитель рисования в школе. Параллельно танцевала в стриптизе, стаж 10 лет:

"Не клиент, гость! Это запрещенное слово - клиент. Настолько разные экземпляры заходят, я люблю говорить, что это сборник психических расстройств".

"Зарплата танцовщицы - это процент с крейзи меню, процент с консумации и чаевые. Заработок в стриптизе зависит от самой танцовщицы и только. Стабильность - это вообще не про стриптиз. Когда я работала, получала в среднем по 100 000 в месяц. В самый плохой месяц - по 30 000.

Самые большие заработки у меня были даже не в провинции, а в малюсеньких городах. В Москве просто все искушенные, большая конкуренция".

"Нет никакого кодекса поведения стриптизерши, удержать деньги можно за что угодно. Меня чаще всего штрафовали за то, что не вовремя приходила на работу, опаздывала. Можно оштрафовать за то, что ты уснула в зале. Нельзя заводить отношения. Не с гостями, а в принципе. Если ты заведешь отношения, и хочешь уйти из клуба, не отработав еще 2 месяца, с тебя удерживают 200 тысяч".

Арина, с 16 лет работала стриптизершей, чтобы содержать своего ребенка:

"Не верьте фотографиям из клуба на их сайтах. Там все с интернета. Приходишь, а там вообще крокодилы танцуют. Всегда нужно звонить и уточнять, прежде чем прийти - цены часто на сайте не соответствуют".

Дмитрий, 40 лет. Сантехник. В стриптиз пришел за дополнительным заработком и остался на 10 лет. Женился и закончил карьеру стриптизера:

"Чем расслабленней разум женщины, чем красочнее все льется перед ней, тем больше денег из нее можно выкачать. Поэтому атмосфера делается максимально располагающей. В пиво постоянно добавляли бутират, это расслабляло девушек и сподвигало их на эротические подвиги".

"Очень опасная профессия. Ты играешь на эмоциях людей. Бывало такое, я приезжаю на заказы, когда муж делал жене сюрприз, и муж делает вид, что хочет сделать ей приятно, а сам внутренне не готов. Ты танцуешь для нее, а он стоит и сам себя переламывает, потому что ты берешь ее руку, водишь ей по своему телу, и я вижу как у мужа от ревности скулы сводит. Я понимаю, что он щас возьмет бутылку, и мне заедет или ей. И это нездоровый треугольник, ты уезжаешь и понимаешь, что там идет ссора и летят бутылки".