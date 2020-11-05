Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Лашана Линч

Джеймс Бонд больше никогда не будет прежним. Роль суперагента 007 в 25-м фильме знаменитой франшизы сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Ее героиня секретный агент Номи получает легендарное звание 007, когда Бонд оказывается в изгнании.

Этой новостью поделилась сама Линч в интервью Harpers Bazaar. По ее словам, она обсуждала свою героиню со сценаристкой фильма Фиби Уоллер-Бридж и настаивала на том, чтобы ее персонаж получился живым и настоящим. Больше всего она боялась, что ее Номи будет слишком гладкой и статичной.

"В сценарии должен быть хотя бы один момент, который заставит чернокожих зрителей одобрительно закивать головами, увидев на экране свою реальную жизнь", - говорит Линч.

Когда в СМИ появились первые сообщения о том, что новым агентом 007 станет женщина, на Линч обрушилась волна критики. Зрители отказывались принимать такое решение создателей фильма и высказывали свои претензии актрисе. Дошло до того, что Линч пришлось временно отключить свои соцсети. Однако это лишь убедило актрису в правильности своего решения. Она философски рассудила, что все нападки адресованы не личной ей. Просто люди боятся перемен и не хотят их принимать.

"Я постоянно напоминаю себе, что являюсь частью чего-то очень, очень революционного", - отметила Лашана Линч и добавила, что она искренне благодарна за возможность изменить ход повествования и отойти от токсичной маскулинности. Это стало возможным, по ее словам, благодаря открытости женщин и их готовности постоять за себя. Пойдут ли перемены на пользу бондиане, узнаем уже в апреле будущего года. Премьера фильма "Не время умирать" запланирована на 1 апреля 2021 года.