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05.11.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Ограничения не помешали повысить зарплаты поварам и официантам

Текст: Алексей Дуэль
Доходы работников кафе и ресторанов в октябре увеличились по сравнению и с сентябрем, и с апрелем, когда отрасль испытывала самые острые проблемы из-за пандемии коронавируса и введенных карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные исследования сайта "Авито Работа", проведенного специально для "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заведения общепита приглашают поваров на медианную зарплату в 27 тысяч рублей. То есть ровно половина предложений о работе для специалистов этой профессии содержит более высокое вознаграждение за труды, а вторая половина - более низкую. Рост по сравнению и с весной, и с сентябрем составляет 8%. У барменов медианные зарплаты поскромнее - 22 тысячи рублей в месяц. Увеличение составляет 10% относительно весны и 5% относительно предыдущего месяца. Официантам предлагают довольствоваться доходом в 24 тысячи рублей в месяц. Его величина осталась на том же уровне, что и в обоих базовых периодах.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Количество вакансий в отрасли резко выросло по сравнению с весной - у официантов на 218%, у поваров - на 217%, у барменов - на 180%. Общепит явно оправился от потрясений и приспособился работать в условиях частичных ограничений, считают аналитики "Авито Работа". При этом в октябре произошло некоторое сокращение рынка труда в этой сфере. Предложений работы для официантов стало меньше на 17%, для поваров - на 8%, для барменов - на 14%.

Аналитики "Авито Работа" связывают это изменение с нормальным сезонным колебанием загрузки общепита: на улице становится холоднее, закрывают летние веранды, публики на улицах и за столиками становится меньше, потребность в персонале тоже уменьшается. Запрашиваемые соискателями зарплаты оказались ниже предложений, с которыми на рынок труда выходят работодатели. Безработные бармены указывают желаемый медианный доход в 20 тысяч рублей, а повара - в 13 тысяч рублей. Полгода назад зарплатные ожидания были примерно такими же.

"Заниженные зарплатные ожидания в резюме могут быть связаны с тем, что работники общепита рассчитывают на дополнительный доход в виде чаевых, - объясняет менеджер "Авито Работа" Дмитрий Пучков. - Помимо этого, многие "синие воротнички" попали в затруднительную финансовую ситуацию из-за сокращений и стремятся как можно быстрее получить новую работу, даже если платить будут меньше".

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