ООН приняла российскую инициативу отмечать 8-9 мая в память о Второй мировой

Генассамблея ООН единогласно одобрила российскую резолюцию, в которой предлагается, чтобы все государства и частные лица отмечали 8-9 мая в знак уважения к жертвам Второй мировой войны.

Генассамблея ООН "предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны", говорится в заявлении по этому поводу.

В 2004 году ГА ООН предложила всем государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать 8-9 мая как дань памяти жертвам Второй мировой. При этом отмечалось, что у стран могут быть и свои праздники, посвященные Дню Победы.