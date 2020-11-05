OPPO выпустила бюджетный 5G-смартфон

OPPO официально представила смартфон K7x. Его главная особенность - поддержка 5G, а также быстрая подзарядка на 30 ватт VOOC.

Как уточняет портал 91mobiles, гаджет, с учетом его специфики, имеет довольно доступную цену - 1399 юаней (около 16,5 тысячи рублей).

OPPO K7x получил 6,5-дюймовый экран Full HD, защищеный трехслойным Corning Gorilla Glass. Работать смартфон будет на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 720 SoC, с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, которую можно увеличить с помощью карты MicroSD. Емкость аккумулятора - 5000 миллиампер.

Основная квадрокамера имеет ультраширокоугольный и макрообъективы и разрешение 48 Мп. Селфи-камера получила 16 Мп.

В числе прочих функций - сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.

Работать смартфон будет на ColorOS 7.2 (ее основа - Android 10).

На выбор пользователей - два цветовых варианта: Blue Shadow и Black Mirror. В продажу гаджет поступит 11 ноября.