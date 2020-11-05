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05.11.2020 01:00
Рубрика: Спорт

Очередь за чашей

Определились все участники 1/8 финала Кубка России
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8303)
Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России по футболу. Последним в плей-офф турнира вышел "СКА-Хабаровск", обыгравший на своем поле "Рубин" (1:0).
Фото: РИА Новости
"Зенит" упустил победу над "Лацио" в Лиге чемпионов

Ранее в следующую стадию вышли "Урал" (Екатеринбург), "Арсенал" (Тула), "Ахмат" (Грозный), "Спартак" (Москва), "Крылья Советов" (Самара), "Уфа", "Химки", "Сочи" и "Тамбов". Также в 1/8 в розыгрыш вступают шесть команд Премьер-лиги, выступающих в еврокубках: "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив", "Динамо", ЦСКА (все - Москва), "Ростов" и "Краснодар". Данные клубы будут являться хозяевами полей в своих матчах. Пары определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет в течение недели.

Добавим, что матчи 1/8 финала пройдут 20-21 февраля следующего года, финал - 12 мая. Победитель Кубка получит право сыграть на групповой стадии Лиги Европы, а также в поединке за Суперкубок с чемпионом страны.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "СКА-Хабаровск" Кубок России по футболу 2020/2021

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