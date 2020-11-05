Площади лесных пожаров в ряде регионах сократились в пять раз

Ущерб от лесных пожаров и площадь леса, пройденная огнем, в этом году в России серьезно сократились, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко на деловом завтраке в "Российской газете".

"Несмотря на аномально высокие температуры в Сибири и на Дальнем Востоке, в этом году в Красноярском крае площадь, пройденную огнем, мы уменьшили в пять раз, в Иркутской области - на 70%, - рассказал Сергей Аноприенко. - Спички у людей не отбирали, температура меньше не стала. Выводы делайте сами".

При этом Сергей Аноприенко отметил, что люди оценивают ситуацию с лесными пожарами не по статистике, а "носом". Если они чувствуют запах гари, значит, "тайга горит". Хотя зачастую дым идет от сельхозпалов, запрещенных еще в 2015 году. При этом система мониторинга возгораний позволяет Рослесхозу видеть все термоточки. Регионы же, проверяя на местах источник зафиксированного тепла, могут вовремя обнаружить пожар и принять оперативные решения для его скорейшей ликвидации.

Полный текст о деловом завтраке с заместителем министра природных ресурсов и экологии - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко читайте в одном из ближайших номеров "РГ".