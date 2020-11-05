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05.11.2020 19:57
Рубрика: В мире

Дорогущие уколы бесплатно

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
Французы гордятся своей системой здравоохранения, которая в мировой табели о рангах ВОЗ стоит на первых строчках. Правда, за последние годы ее репутация немного поблекла под напором сторонников либеральных методов оптимизации расходов. И тем не менее в созданной в послевоенные годы национальной структуре социального обеспечения (SECU) половина средств, а сейчас это около 222 миллиардов евро, идет на медицину.
Детей с гиперхолестеринемией лечат в парижском центре совершенно бесплатно. И даже транспорт в больницу - за счет государства. Фото: EPA

Этой системой охвачено все население страны и, конечно же, детишки. Для тех из них, кто страдает серьезными болезнями, лечение совершенно бесплатное. Давняя знакомая, одна из ведущих специалистов Центра эндокринологии и метаболизма крупнейшей парижской больницы Питье-Сальпетриер, рассказывала, что у них регулярно наблюдаются ребятишки с тяжелым наследственным заболеванием гиперхолестеринемией. Это когда уровень холестерина в крови повышается до патологических размеров, что может привести к инфаркту и смерти. Так вот родителям детей, по словам знакомой, не приходится выкладывать ни цента за регулярное обследование, стационарное и амбулаторное лечение, медикаменты, в частности, за дорогостоящие ежемесячные инъекции. Транспорт в больницу и обратно также за счет SECU.

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На мой вопрос о том, слышала ли она о случаях, когда детей с другими болезнями приходилось отправлять за рубеж, на что родители собирали "по миру" деньги, моя знакомая ответила отрицательно. Мол, местный уровень не ниже, а чаще выше, чем в прочих продвинутых странах.

Более того, во Франции существует ряд ассоциаций, которые организуют прием тяжелобольных детей из стран третьего мира, в основном из Африки. Они обеспечивают транспорт и проживание маленьких иностранцев во французских семьях до и после их бесплатного лечения, включая сложнейшие операции на сердце.

И еще важный момент. Государство выделяет немалые средства на исследовательские работы в медицинской сфере. Но для того, чтобы прогресс был более весомым, особенно того, что касается редких генетических патологий в области нервно-мышечных заболеваний (спинальная амиотрофия, миостения, полинейропатия и другие), ежегодно устраиваются благотворительные телемарафоны Telethon. Это самая масштабная во Франции акция такого рода, участие в которой принимают популярнейшие певцы и актеры страны. Она длится непрерывно в течение 30 часов. В итоге сотни тысяч французов откликаются на призыв, перечисляя на счет специального фонда деньги по карману. В прошлом году было собрано 74,5 миллиона евро.

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