Почти четверть россиян ушли на самоизоляцию

Россияне стали строже соблюдать меры предосторожности и больше тратить. При этом почти четверть россиян стараются придерживаться режима самоизоляции.

Об этом они рассказали в ходе опроса, который провели портал "Рамблер" и QIWI, ведущий поставщик платежных и финансовых услуг. Всего в опросе приняли участие более 5 700 россиян.

Так, 46% опрошенных после начала сезонного роста заболеваемости гриппом и коронавирусом стараются строже соблюдать меры предосторожности. 25% выезжают из дома только по делам (в больницу, на работу, в магазин), а 21% максимально придерживается режима самоизоляции. В то же время 43% продолжают вести активную социальную жизнь или выполняют только необходимый минимум требований - ограничиваются ношением масок и перчаток.

При этом у большинства (42%) респондентов объемы расходов остались на прежнем уровне. Но практически треть (27%) опрошенных была вынуждена сократить свои траты. Однако у 31% участников опроса расходы выросли: люди стали больше тратить на медицинские услуги и покупку лекарств (13%), транспорт (6%), развлечения, образование и отдых (5%), заказ еды (4%) и шопинг (3%).

В это же время большинству (64%) опрошенных не удается увеличивать свои накопления, а 12% респондентов стали копить меньше, чем раньше. При этом 10% начали копить больше на семейные нужды (товары для дома, себя и семьи, ремонт), 5% стали больше откладывать на долгосрочные цели - ипотеку или покупку автомобиля, и столько же - на отпуск в следующем году.

Параллельно продолжает развиваться тенденция отказа от использования наличных. Среди безналичных способов оплаты самым популярным является банковская карта: ее используют 52% респондентов, причем у большинства (42%) карты с возможностью бесконтактной оплаты. Оплата через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay является основной у 15% опрошенных. При этом наличными все еще оплачивают покупки 28% опрошенных.

"Пандемия, безусловно, стала непростым временем: многие россияне потеряли работу или столкнулись со снижением заработка. При этом в основном расходы не изменились или даже выросли, и большинство людей не может откладывать деньги. В то же время ситуация с COVID-19 стала драйвером активного роста безналичных транзакций: по прогнозам Банка России, к концу 2020 года их доля превысит 70%. Кроме того, Россия стала одним из лидеров по темпам отказа от наличных во время пандемии - на безналичный расчет перешли 48% россиян. Это подтверждает и недавнее исследование QIWI: во втором квартале этого года оборот по виртуальным картам вырос на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть почти вполовину", - рассказал CEO платежного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов.