Популяризацию электромобилей предлагают начать с курортов

Применить кластерный подход к развитию в России сегмента электромобилей предлагает минтрансу и Ростуризму Центр экономического роста (ЦЭР.РФ). Об этом "РГ" сообщил председатель ЦЭР Алексей Порошин. По его словам, разработанный центром проект позволяет решить две проблемы - создание сети заправок для электромобилей в масштабах одной локации, а также системное улучшение экологии в курортных зонах, где предлагается осуществить пилотные запуски проекта.

Основная идея проекта - развитие шеринга электросредств передвижения, в том числе электрокаров, в отдельных муниципальных образованиях для обеспечения окупаемости строительства обеспечительной инфраструктуры. "Недостаточно внедрения одних только электросамокатов. Мы решили, что стоит создать отдельную экосистему, объединяющую шеринговую экономику всех видов электротранспорта. Частично проект уже опробован в округе Сириус (г. Сочи) - новый современный город с малым населением и большим количеством приезжих в любой сезон", - рассказывает Алексей Порошин.

По его словам, по результатам всеобщего голосования, а также отбора со стороны профильных экспертов, инициатива заняла первое место среди идей, поступивших в рамках подготовки форума "Сильные идеи для нового времени", и уже направлена на рассмотрение в Агентство стратегических инициатив (АСИ), Минтранс. "Проект прошел обсуждения на уровне администрации городского округа Сириус. На текущий момент готовится подписание соглашение между ЦЭР.РФ и ПАО "Россети" в отношении этого и других аналогичных проектов в курортных городах России. Идея и подготовленные обоснования изучены в ВЭБ.РФ. Также идет активное общение с Ростуризмом", - сообщил председатель ЦЭР.РФ. Текущая стадия проекта, уточнил он, - привлечение в проект частных инвестиций.

На момент подготовки материала в минтрансе и Ростуризме не ответили на соответствующий запрос "РГ". Как сообщили в АСИ, проект совместно с представителями минтранса запланирован для обсуждения в рамках предстоящего форума.

Пилотный проект, рассчитанный на два года, планируется начать реализовать в Сочи в городском округе Сириус. По мнению Алексея Порошина, это позволит городу поддержать образ курорта мирового уровня.

"Также в планах к 2030 году запустить первое в России электротакси и курьерскую доставку на электромобилях", - объясняет концепцию Алексей Порошин. По его словам, разработанные градостроительные принципы и правила использования электротранспорта можно будет тиражировать в другие города РФ. По планам ЦЭР, предполагается развивать электрокары еще в 5 городах в течение 8 лет, помимо Сочи, рассказал Порошин, речь идет о Геленджике, Краснодаре и Владивостоке.

В ЦЭР отмечают, что в России наблюдается устойчивый рост числа автомобилей, предоставляемых в шеринг, при этом, в отличие от крупных европейских городов, указывает Алексей Порошин, в парках российских каршеринговых компаний отсутствуют электромобили, тогда как в Евросоюзе четыре из 10 автомобилей в шеринге - это электромобили. Согласно исследованию аналитической компании Transport & Environment, в 2020 году реализация электромобилей и подключаемых гибридов в странах ЕС втрое превысит показатель продаж годичной давности.

Выбор российских регионов в ЦЭР объяснили данными статистики и тем, что в этих областях образовался вторичный рынок электромобилей, что говорит об устойчивости развития сегмента и появления интереса к нему со стороны массового потребителя. Так, больше всего электрокаров с пробегом, по данным "Автостата", за 7 месяцев текущего года было перепродано в Приморье - 289 единиц. Чуть меньше в Иркутской области (285 штук) и Хабаровском крае (166 штук). Также отметку в 100 перепроданных электромобилей по итогам января - июля преодолели Краснодарский край и Новосибирская область - 165 и 139 электромобилей соответственно. Для сравнения, в Москве объем вторичного рынка электрокаров за тот же период составил 90 единиц.

По данным аналитического агентства "Автостат", по итогам сентября 2020 года в России был продан 91 новый электрокар, что в четыре раза больше, чем в сентябре 2019 года. Несмотря на очень маленькие, по сравнению с традиционными автомобилями цифрами в штуках, продажи новых электрокаров растут третий месяц подряд. В июле текущего года они выросли на 17%, а в августе - на 62%. "Если рассматривать статистику за первое полугодие, то в январе - июле 2020 года жители нашей страны приобрели 2 515 электрокаров с пробегом. Это на 45,7% больше, чем за 7 месяцев прошлого года (1 726 штук)", - добавил Алексей Порошин.

Самой популярной моделью на вторичном рынке в этот период стал Nissan Leaf, на его долю пришлось 94% от всего объема перепродаж электромобилей в России. В количественном выражении это составляет 2 370 экземпляров. Доля остальных брендов не превышает 2%, а объемы перепродаж 50 единиц: Tesla - 47 единиц, Mitsubishi - 39, Jaguar - 21, BMW - 14, LADA - 10, Renault - 9 и Hyundai - 5 единиц.