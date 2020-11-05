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Популярный смартфон Xiaomi исчез из продажи. Что случилось

Текст:   Антон Благовещенский
05.11.2020,  
17:01
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Xiaomi без предупреждения сняла с продажи свой флагманский смартфон самой свежей линейки - Mi 10 Pro 5G. Заказать его нельзя ни на официальном сайте, ни на партнерских площадках, таких как Tmall, пишет Gizmochina.

Для заказа доступны лишь "младшие" модели - Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro и другие. Впрочем, нововведения касаются лишь китайского магазина - за пределами страны девайс пока еще можно приобрести.

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Исчезновение Xiaomi Mi 10 Pro 5G с виртуальных прилавков может говорить о том, что компания готовится к анонсу новой линейки смартфонов Mi 11. Примечательно, что снятый с продажи смартфон обладает практически топовыми на сегодняшний день характеристиками - Snapdragon 865, 12/512 Гб памяти, камерой на 108 Мп, экраном FullHD+ с частотой обновления 90 Гц.

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Фото: istock
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